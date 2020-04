Nomination de Duncan Owen au conseil d'administration de RE5Q





RE5Q, la plateforme de donnee immobilieres mondiales, fondee sur l'utitlisation quasi exclusive de processus d'Intelligence Artificielle, a annoncé la nomination de Mr.Duncan Owen a son conseil d'administration en qualité de directeur non exécutif. Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante et le conseil d'administration de RE5Q pour contribuer à stimuler la croissance commerciale alors que RE5Q cherche à se positionner comme un disrupteur dans le domaine des données immobilieres.

Avec plus de 30 années d'expérience dans le secteur de l'immobilier, M. Owen apporte avec lui une longue expérience dans le développement d'approches fondées sur la croissance et l'investissement dans l'ensemble du secteur. Il exerce aujourd'hui la fonction de responsable mondial de l'immobilier chez Schroders, où il a pour responsabilité d'assurer le leadership et de développer la stratégie de croissance de l'entreprise, mais aussi de donner son orientation en matière d'investissement. Dans le cadre de ce poste, il préside le Comité des investissements immobiliers de Schroders et le conseil d'administration de SREIM, il est également membre du Comité des investissements indirects mondiaux dans l'immobilier. Il est par ailleurs directeur des placements de Schroder UK REIT.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Owen au sein du conseil d'administration de RE5Q », a affirmé Christophe Reech, President de Reech Corporations Group, principal actionnaire de RE5Q. « Alors que nous accélérerons notre croissance et continuons de proposer une technologie de pointe et des données précises pour le secteur de l'immobilier, il est inestimable de bénéficier de l'expertise d'un homme de l'experience de M. Owen. Nous disposons d'un solide conseil d'administration possédant une expérience étendue inégalée, avec lequel nous pouvons progresser vers le prochain stade de développement ambitieux de RE5Q. »

Mr. Duncan Owen a ajouté : « RE5Q devient rapidement un pionnier dans l'utilisation de nouveaux types de données et d'analyses dans le secteur de l'immobilier. C'est extrêmement enthousiasmant de faire partie d'une entreprise qui modifie de façon aussi importante la manière dont nous analysons et évaluons les actifs immobiliers, mais aussi de voir les répercussions plus larges que cela aura sur le secteur dans son ensemble. »

Avant de rejoindre Schroders, M. Owen a été PDG d'Invista Plc de 2006 à 2012, où il a établi la stratégie et concentré ses efforts sur la croissance et le développement de l'activité. Il a occupé la fonction de directeur du conseil d'administration d'Insight Investment de 2003 à 2006 et était simultanément responsable des investissements alternatifs. Il a rejoint Insight Investment en 2003 après son acquisition de Gatehouse Investment Management, une société de gestion d'investissements immobiliers qu'il a cofondé.

Entre 1990 et 2000, il était associé chez Jones Lang LaSalle, où il se concentrait sur la gestion des placements immobiliers à l'échelle paneuropéenne.

M. Owen est par ailleurs membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors et du Comité de politique de la British Property Federation, mais aussi directeur non exécutif du Church Commissioners Board et membre de son Comité des actifs.

La nomination de M. Owen fait suite à celle de Mr.Michael Strong, qui avait rejoint RE5Q au poste de président non exécutif en décembre 2019.

À propos de RE5Q

RE5Q est un agrégateur de premier plan de données sur l'immobilier. L'entreprise, qui est pionnière dans l'application des dernières nouveautés en matière d'exploitation des données, d'analyse et de recherche, dans l'utilisation de technologies de traitement comme la blockchain, l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning dans le secteur de l'immobilier, orchestre un changement important au niveau de l'évaluation et de l'analyse de ce secteur.

Les solutions technologiques développées par RE5Q sont conçues pour servir aussi bien les investisseurs institutionnels du secteur immobilier que les utilisateurs prives. Sa plateforme de services intégrée vise à bouleverser et transformer le marché mondial de l'immobilier grâce à de nouvelles technologies prometteuses.

RE5Q, qui opère en partenariat avec l'Institut de Mathématiques d'Oxford et le Department of Land Economy à Cambridge, révolutionne les activités de planification, de développement, d'investissement et de réglementation dans toute l'industrie.

https://re5q.com/

À propos de Reech Corporations Group

Reech Corporations Group est un Groupe d'investissement focalisee sur la creation de valeur a long terme dans les domaines de l'immobilier, de la technologie et de la finance. Elle crée des entreprises qui élaborent des solutions radicalement nouvelles dans ces secteurs, créant ainsi des bouleversements dans les marchés et les industries. Ses sociétés de portefeuille sont toutes entièrement axées sur l'intersection de l'immobilier, de la technologie et de la finance.

Basé à Londres, le Reech Corporations Group emploie plus de 45 personnes, et a rassemblé les meilleurs talents pour aider ces secteurs à réaliser leur véritable potentiel et à se maintenir à l'avant-garde des prochaines evolutions voire revolutions.

https://www.reechcorp.com/

