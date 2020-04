Excelra publie une base de données sur la réutilisation des médicaments pour le COVID-19 afin de contribuer aux efforts mondiaux de développement de médicaments contre le nouveau coronavirus





HYDERABAD, Inde, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Excelra, l'une des principales entreprises mondiales en termes de données et d'analyses, a annoncé aujourd'hui la publication de la base de donnés sur la réutilisation des médicaments pour traiter le COVID-19 (https://www.excelra.com/covid-19-drug-repurposing-database/). La base de données en « libre accès » présente une compilation de petites molécules et de médicaments biologiques « précédemment approuvés » ayant des profils précliniques, pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et de toxicité connus qui peuvent rapidement entrer en phase 2 ou 3 des essais cliniques sur la base d'une procédure accélérée pour traiter le COVID-19. Par ailleurs, la base de données comprend également des informations sur des candidats-médicaments prometteurs qui sont à divers stades « cliniques, précliniques et expérimentaux » de la découverte et du développement de médicaments pour lutter contre le COVID-19.

Faisant référence à cette mine d'informations, le Dr Nandu Gattu, vice-président principal de l'analyse pharmaceutique chez Excelra, a déclaré : « La base de données de réutilisation des médicaments pour le COVID-19 rassemble des données capitales qui sont dispersées dans un grand nombre de publications, rapports, bases de données et référentiels de connaissances ainsi que dans la littérature de référence traitant des médicaments, de la maladie, de la cible et du mécanisme d'action. Notre application à cette tâche contribue aux efforts scientifiques déployés actuellement dans le monde entier pour identifier des options thérapeutiques sûres et efficaces afin de traiter la nouvelle maladie à coronavirus ».

La réutilisation des médicaments chez Excelra s'appuie sur sa plate-forme intégrée de réutilisation générale (GRIP selon l'anglais) qui allie des bases de données propriétaires de réutilisation, des algorithmes, des outils d'analyse et un moteur de visualisation. La base de données GRIP est construite en rassemblant de vastes données chimiques, biologiques et cliniques qui, ensemble, contribuent à plus de 10 millions d'associations entre les triades « médicaments-maladies-cibles ».

À propos d'Excelra :

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences du vivant tout au long de la chaîne de valeur, de la découverte au marché. L'avantage d'Excelra provient d'une fusion harmonieuse d'actifs exclusifs de données personnalisées, d'une expertise approfondie du domaine et de la science des données. Les équipes polyvalentes de l'entreprise aident à harmoniser et à analyser de grands volumes de données disparates et non structurées, à l'aide de technologies de pointe. Nous encourageons les décisions fondées sur les données afin de permettre une optimisation des efficacités d'exploitation pour accélérer la découverte et le développement de médicaments. Au cours des 18 dernières années, Excelra a été le partenaire privilégié en termes de données et d'analyse de quelque 150 clients mondiaux, dont 15 des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques.

