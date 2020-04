Le 13 avril s'est tenu un événement commémorant la libération de Vienne des forces nazies, organisé par Rossotrudnichestvo





VIENNE, 14 avril 2020 /PRNewswire/ -- Pour marquer le 75e anniversaire de la libération de Vienne des forces nazies, Rossotrudnichestvo et la Société Militaire-Historique Russe (RVIA) ont proposé une visite virtuelle des sites les mieux connus de l'héroïsme militaire soviétique. Cette visite a été intégrée dans l'activité historico-informative globale « Les chemins de la victoire ».

L'urgence sanitaire mondiale explique en grande partie le choix du format de la visite virtuelle. Ce format permet à tous de visiter les lieux de la capitale autrichienne où les forces libératrices de l'Armée rouge ont apporté leur contribution. Dans le cadre de ce projet, Rossotrudnichestvo a préparé un audioguide des principaux sites de Vienne comme alternative au circuit pédestre.

Le même jour, le 13 avril, Rossotrudnichestvo a publié une conférence en ligne sur la libération de Vienne. Dirigée par M. Y. Myagkova, la Directrice scientifique de la RVIA, elle couvrait les objectifs de l'opération qui comprenait l'isolement de l'ennemi dans les Balkans, l'achèvement de la libération de la Hongrie et de la partie orientale de l'Autriche.

Outre la conférence, un film documentaire sur le processus de libération de Vienne a été présenté. Préparé par Yulia Egger, membre de la RVIA et cofondatrice du centre de recherche « Mémoire », il suit et évoque des lieux célèbres de l'opération.

L'Autriche entretient soigneusement plus de 300 sépultures militaires soviétiques et des lieux de mémoire en relation avec la Seconde Guerre mondiale. En plus de respecter le traité d'État concernant le rétablissement d'une Autriche indépendante et démocratique (Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich) et d'autres accords (Gesamte Rechtsvorschrift für Fürsorge für Kriegsgräber [1. und 2. Weltkrieg], Fassung vom 17.02.2017), les Autrichiens cultivent le respect de la mémoire des soldats qui ont libéré leur pays.

Dans le cadre de l'opération de Vienne (16 mars - 15 avril 1945), les soldats des 3e et 2e fronts ukrainiens sont entrés en Autriche le 30 mars. De violents combats autour de Vienne ont eu lieu entre le 5 et le 13 avril, avec plus de 38 000 victimes du côté soviétique. L'opération de Vienne a également permis de libérer la Hongrie et la partie orientale de l'Autriche.

