Casio lancera un modèle de collaboration avec Honda Racing pour célébrer le 20e anniversaire d'EDIFICE

TOKYO, 14 avril 2020 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd. annonce aujourd'hui l'ECB-10HR, un modèle de collaboration avec Honda Racing qui célèbre le 20e anniversaire du dévoilement de la marque EDIFICE.

La bannière Honda Racing englobe les activités sportives motorisées que Honda Motor Company, Ltd. mène partout dans le monde. La société est reconnue depuis 2018 en tant que fournisseur de groupes moteurs pour l'équipe de Formule Un Scuderia AlphaTauri, et Casio EDIFICE est un partisan de celle-ci. Le nouveau modèle est la troisième collaboration entre Honda Racing et EDIFICE. Ces marques étant toutes deux d'origine japonaise, elles partagent un intérêt passionné à l'égard des capacités de haute technologie.

La conception du nouveau ECB-10HR met à l'honneur l'uniforme aux couleurs noir et rouge des équipes de F1 de Honda qui soutiennent l'équipe de Formule Un Scuderia AlphaTauri lors des courses. Il y a aussi des touches d'or afin de marquer le 20e anniversaire d'EDIFICE. Le cadran et le boîtier noirs sont faits d'un matériau en carbone, qui sert souvent dans les sports motorisés contemporains, alors que le logo de Honda Racing, le bracelet en cuir véritable et la marque « 20 », inscrite sur le contour pour souligner le 20e anniversaire, sont en rouge. Le logo EDIFICE, le rebord intérieur du contour et les aiguilles des cadrans internes arborent une couleur or festive.

Le nouveau modèle repose sur la montre ECB-10, dont les caractéristiques ont été définies en consultant l'équipe de Formule Un Scuderia AlphaTauri. Le logo Honda apparaît sur toutes les montres et les ensembles spéciaux. La marque « 20th Anniversary EDIFICE », qui est gravée au dos du boîtier, ancre davantage la montre dans la vision mondiale de Honda Racing et l'esprit de célébration entourant le 20e anniversaire d'EDIFICE.

Montre EDIFICE de collaboration

