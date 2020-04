Le test de diagnostic moléculaire Amplidiag® COVID-19 obtient une autorisation d'utilisation en urgence en Finlande pour le nouveau coronavirus





Mobidiag Ltd. annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation d'utilisation en urgence pour la Finlande pour son test de diagnostic moléculaire Amplidiag® COVID-19 permettant la détection rapide du virus SARS-CoV-2, responsable des infections au coronavirus (COVID-19). Par conséquent, l'Amplidiag® COVID-19 est désormais disponible pour une utilisation en Finlande*. Le test sera utilisé en routine dans les principaux laboratoires cliniques de Finlande (Hôpital universitaire d'Helsinki (Huslab), SYNLAB et Mehiläinen), doublant la capacité à réaliser des tests en Finlande et couvrant ainsi la majorité des besoins en tests dans le pays L'obtention d'une autorisation d'utilisation en urgence est désormais en cours en Suède, au Royaume-Uni et en France. Mobidiag prévoit le marquage CE-IVD de ce test qui devrait être disponible pour une utilisation plus globale dans les semaines à venir via les équipes commerciales de Mobidiag et le réseau de distribution.

Le test Amplidiag® COVID-19 permet la détermination qualitative du SARS-CoV-2 (gènes orf1ab et N) à partir d'écouvillons nasopharyngés. Le test s'exécute sur la plateforme Amplidiag® Easy offrant aux cliniciens un processus optimisé de criblage des échantillons grâce à l'extraction automatique de l'ADN et à la configuration des plaques PCR. Basé sur une technologie bien établie de PCR à haut débit, jusqu'à 48 échantillons peuvent être traités en moins de trois heures.

En parallèle, Mobidiag développe actuellement Novodiag® COVID-19, un test de diagnostic moléculaire pour le système Novodiag® permettant la détection rapide et à la demande du SARS-CoV-2. Ce test vient compléter le test Amplidiag® COVID-19 en permettant aux cliniciens du monde entier de détecter précocement les infections à COVID-19, d'appuyer les décisions de gestion efficace des mesures épidémiologiques et de contrôle des infections, d'isoler les patients en temps opportun et d'améliorer les soins aux patients.

Tuomas Tenkanen, PDG de Mobidiag, a déclaré: «Chez Mobidiag, nous reconnaissons que nous avons la responsabilité de soutenir les systèmes de santé dans cette situation extraordinaire et nous concentrons nos efforts dans ce but. Il existe un besoin urgent et croissant de solutions de diagnostic fiables pour la détection précoce du COVID-19, et Mobidiag a pu tirer parti de ses capacités et des technologies existantes pour développer rapidement de nouvelles solutions de diagnostic.

«Nous sommes extrêmement heureux de présenter notre première solution de diagnostic aux principaux laboratoires cliniques finlandais pour le dépistage à grande échelle du COVID-19 et de proposer prochainement nos tests à l'international".

* Veuillez noter que les tests Mobidiag ne sont pas des kits de test à domicile. Ils ne sont disponibles que pour les professionnels de santé et non pour les patients directement. Veuillez suivre les processus et les conseils recommandés dans votre pays si vous pensez que vous pourriez être infecté par le SARS-CoV2.

A propos de Mobidiag Ltd.

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine croissance et en phase commerciale dont la technologie rapide, rentable, largement applicable et robuste rend le diagnostic moléculaire disponible pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens par la détection rapide des agents pathogènes et de leur résistance potentielle aux antibiotiques. Grâce à ses solutions Amplidiag® et Novodiag®, Mobidiag propose une gamme complète de solutions de diagnostic moléculaire pour la détection des maladies infectieuses adaptée à toutes les tailles de laboratoires.

Mobidiag est basé à Espoo, en Finlande, avec des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobidiag.com

