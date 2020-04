Ingram Micro Cloud ajoute TeamViewer au Cloud Marketplace pour soutenir le personnel à distance





Ingram Micro Cloud a annoncé aujourd'hui l'intégration à l'Ingram Micro Cloud Marketplace, de solutions sécurisées de premier plan pour la connectivité à distance, de TeamViewer, dans le cadre d'un accord mondial de distribution dans le cloud.

Avec l'explosion du travail à distance, les effectifs dispersés font face à de nombreux défis en termes de sécurité, de collaboration et d'assistance. D'après Global Workplace Analytics, le nombre des employés travaillant depuis leur domicile a connu une augmentation de 173 % depuis 2005, avec 43 % de la main-d'oeuvre d'aujourd'hui travaillant à distance assez fréquemment.

Les produits de TeamViewer seront initialement disponibles dans 15 pays, dont les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ainsi que plusieurs pays nordiques. Les produits seront disponibles aux États-Unis, au Brésil et au Chili un peu plus tard.

Ingram Micro Cloud distribuera les produits TeamViewer suivants :

Accès et assistance à distance sécurisés : Permet aux administrateurs de systèmes d'accéder à des serveurs à distance, en toute sécurité depuis n'importe où, sans recourir à un RPV. Les utilisateurs d'entreprise peuvent également utiliser TeamViewer pour accéder à distance à leurs ordinateurs professionnels depuis des emplacements hors sites.

Surveillance et gestion à distance centralisées : Fournit la capacité de gérer, de surveiller, de suivre, de corriger, de sauvegarder, et de protéger des ordinateurs, des appareils, et des logiciels, le tout depuis une plateforme unique.

TeamViewer Pilot : Fournit une assistance à distance utilisant la technologie de réalité augmentée, que ce soit pour réparer ou entretenir un appareil, ou une machine ; permet également une collaboration rapide pour résoudre les problèmes ou former des collègues depuis n'importe où.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette relation avec TeamViewer, qui permettra d'accélérer leur croissance sur ce canal », a déclaré Ashwin Viswanath, le directeur de la stratégie mondiale du portefeuille de cloud d'Ingram Micro Cloud. « En exploitant notre catalogue de produits CloudBlue Connect, ainsi que notre plateforme CloudBlue Commerce, nous sommes positionnés de façon unique pour amplifier la visibilité et la distribution des offres de TeamViewer dans toute notre base de revendeurs. »

« Chez TeamViewer, nous nous efforçons toujours d'atteindre le plus grand nombre d'individus dans toutes les régions et secteurs de la vie, grâce à nos solutions à distance. Pour ce faire, nous avons besoin de partenaires fiables », a indiqué pour sa part, Rajesh Nakarajan, directeur commercial chez TeamViewer. « Ce partenariat avec Ingram Micro Cloud répondra à ces besoins et augmentera notre portée tout en renforçant notre réseau de distribution. »

À propos d'Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud rassemble des innovateurs et des « solutionneurs de problèmes », en vue d'aider le monde à être plus performant. La société facilite et gère la chaîne de valeur numérique complexe du cloud, le tout alimenté par la technologie CloudBlue. Ingram Micro Cloud opère dans 64 pays avec plus de 55 000 partenaires revendeurs, et son Cloud Marketplace est au service de 6,5 millions de postes, offrant plus de 120 solutions cloud. Avec une portée mondiale inégalée, un accès facile à des outils automatisés d'intégration et de mise sur le marché, une expertise technique approfondie et une collection de solutions SaaS et IaaS évolutives, Ingram Micro Cloud aide les fournisseurs, les revendeurs et les prestataires de services gérés en offrant un service optimisé (« More as a Service »). Des informations détaillées sont disponibles à l'adresse www.IngramMicroCloud.com.

À propos de TeamViewer

En tant que fournisseur mondial de solutions de connectivité à distance, de premier plan, TeamViewer permet à ses utilisateurs de se connecter à n'importe quel appareil, n'importe où, et à tout moment. La société offre des capacités d'accès, d'assistance, de contrôle et de collaboration à distance, sécurisées pour des terminaux en ligne de toutes sortes. En innovant par le biais des déploiements de Réalité augmentée (RA) et d'Internet des objets (IdO), à la fois avant-gardistes et faciles à mettre en oeuvre, la société permet aux entreprises de toutes tailles, de puiser dans leur potentiel numérique complet. TeamViewer a été activé sur plus de 2 milliards d'appareils ; et plus de 45 millions d'appareils sont en ligne à tout moment. Fondée en 2005 à Goppingen, en Allemagne, la société emploie près de 800 personnes dans des bureaux répartis en Europe, aux États-Unis et dans l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.teamviewer.com, et suivez-nous sur les médias sociaux.

