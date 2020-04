L'Agence de la santé publique du Canada publie des lignes directrices provisoires sur la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée





OTTAWA, le 13 avril 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont tous un rôle à jouer pour protéger les aînés et les personnes vulnérables sur le plan médical, qui sont les plus à risque de souffrir de symptômes graves de la COVID?19. Malheureusement, des éclosions de COVID?19 sont survenues dans un grand nombre d'établissements de soins de longue durée au Canada, où elles ont causé de nombreux décès.

En fin de semaine, l'Agence de la santé publique du Canada a diffusé des lignes directrices fondées sur des données probantes pour aider les aînés, les résidents et les travailleurs de la santé des établissements de soins de longue durée à rester en santé et en sécurité. Le document intitulé « Prévention et contrôle de la maladie COVID-19 : Lignes directrices provisoires pour les établissements de soins de longue durée » offre des recommandations destinées à accompagner les mesures de santé publique prises par les provinces et les territoires pour prévenir et contrôler les infections liées aux soins de santé. Ces recommandations sont décrites ci?dessous.

Restreindre l'accès aux visiteurs et aux bénévoles jugés essentiels pour la prestation de soins personnels, médicaux ou de compassion aux résidents.

Procéder au dépistage de la COVID-19 avant chaque changement de quart du personnel ou l'entrée des visiteurs essentiels, et au quotidien pour les résidents. Les travailleurs ne doivent pas aller travailler s'ils sont malades.

Exiger que le personnel, les bénévoles et les visiteurs essentiels portent un masque pendant la durée entière de leur quart ou de leur visite.

Fournir une formation sur les principales mesures de contrôle des infections, comme se laver les mains de façon appropriée et le port d'équipement de protection individuelle (EPI).

Pratiquer l'éloignement physique (c.?à?d. maintenir une distance de 2 mètres entre les résidents) dans la mesure du possible, y compris durant les activités de groupe et à l'heure des repas. Toutes les sorties non essentielles devraient être annulées.

Effectuer des travaux additionnels de nettoyage de routine, surtout sur les surfaces fréquemment touchées et qui présentent des risques élevés.

Identifier les membres du personnel qui travaillent dans plus d'un établissement et prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles situations, si possible.

Les lignes directrices peuvent être adaptées à d'autres milieux, comme les maisons de retraite et les résidences de personnes ayant une déficience développementale.

Nous sommes conscients que les efforts déployés par les Canadiens pour mettre un frein à la propagation de la COVID?19 et pour protéger les personnes les plus vulnérables de notre société nécessitent la prise de décisions difficiles et des sacrifices personnels. Nous devons tous faire notre devoir pour arrêter la propagation du virus chez les résidents des établissements de soins de longue durée et chez les travailleurs qui prennent soin d'eux.

« J'ai pris connaissance des histoires déchirantes d'éclosions dans des établissements de soins de longue durée. Nous savons que les aînés et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants sont actuellement plus vulnérables. C'est pourquoi l'Agence de la santé publique du Canada a diffusé des recommandations pour protéger les résidents, les aînés et les travailleurs de la santé dans les établissements de soins de longue durée et pour s'assurer qu'ils demeurent en sécurité et en santé. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Les aînés sont particulièrement à risque de présenter des complications graves de la COVID?19 à cause de leur âge et de leurs problèmes de santé sous?jacents. Pour les aînés qui vivent ensemble dans des établissements, le risque d'infection et de transmission est encore plus grand en raison de la proximité. Fournir des lignes directrices uniformes pour les établissements de soins de longue durée à l'échelle du pays permettra de sauver des vies en protégeant les aînés et les personnes qui s'occupent d'eux. »

L'honorable Deb Schulte

Ministre des Aînés

« De nombreux décès au Canada sont liés aux établissements de soins de longue durée et ces événements dévastateurs ont mis en évidence le besoin de prendre des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections. Les lignes directrices ont été élaborées par l'Agence de la santé publique du Canada et le Comité consultatif national sur la prévention et le contrôle des infections en collaboration avec les provinces et les territoires, afin de prévenir la transmission de la COVID_19 et les infections à coronavirus chez les résidents, les travailleurs de la santé et les autres membres du personnel essentiels dans les établissements de soins de longue durée. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé du Canada

Le risque de maladie grave et de mortalité lié à la COVID?19 est plus élevé chez les aînés et les personnes atteintes de problèmes de santé préexistants.

L'Agence de la santé publique du Canada s'est fondée sur des données probantes pour élaborer des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections qui accompagneront les mesures de santé publique prises par les provinces et les territoires pour surveiller, prévenir et contrôler les infections liées aux soins de santé.

s'est fondée sur des données probantes pour élaborer des lignes directrices sur la prévention et le contrôle des infections qui accompagneront les mesures de santé publique prises par les provinces et les territoires pour surveiller, prévenir et contrôler les infections liées aux soins de santé. Les présentes lignes directrices provisoires s'appuient sur les lignes directrices canadiennes publiées antérieurement sur la pandémie de coronavirus, sur les leçons tirées de l'éclosion de la COVID?19 dans d'autres pays et au Canada , ainsi que sur les lignes directrices provisoires établies par d'autres organismes canadiens et étrangers.

