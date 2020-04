COVID-19 : la CGTN dresse la progression de la pandémie

Le 13 avril, Tencent Cloud a lancé un ensemble de services anti-COVID-19 pour contribuer à la lutte planétaire contre la pandémie. Cet ensemble aidera les sociétés, les établissements médicaux et les gouvernements du monde entier à relever les défis...

Covetrus , un leader mondial dans le domaine des technologies et des services de santé animale, a annoncé aujourd'hui qu'il intégrait des capacités de vidéoconférence sécurisées dans sa suite globale de systèmes de gestion de cabinet, de systèmes de...