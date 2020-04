Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal déploie des mesures supplémentaires pour limiter la propagation de la COVID-19





MONTRÉAL, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) d'obtenir l'approbation de l'ouverture d'une unité d'hospitalisation rouge à l'Hôpital de LaSalle. Ceci lui permettra de recevoir les patients déjà infectés de la COVID-19 les plus malades des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) pour faire en sorte que ces patients aient les meilleures chances de rétablissement. Afin d'assurer les conditions optimales pour limiter la propagation de la COVID-19, le CIUSSS déploiera ainsi des installations temporaires pour augmenter sa capacité d'accueil de patients qui en sont atteints sur son territoire.

Les travaux pour la mise sur pied de ces installations temporaires débuteront à compter d'aujourd'hui et se poursuivront au cours des prochains jours avec leur aménagement. L'objectif est que les premiers patients puissent être accueillis à compter du début de la semaine prochaine.

Ces installations permettront d'accueillir entre 15 et 25 patients en fonction des besoins. Elles permettront ainsi de soutenir les centres d'hébergement publics et privés ainsi que les résidences privées pour aînés qui sont actuellement sur le territoire du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal afin que les patients atteints de la COVID-19 nécessitant d'être hospitalisés puissent être transférés.

À la suite de la demande de la présidente-directrice générale du CIUSSS, le ministère de la Santé et des Services sociaux a approuvé une entente d'offre de service de la part de la Croix-Rouge pour soutenir l'initiative d'agrandissement de l'offre de service pour les installations de l'arrondissement de LaSalle.

Ces mesures visent à stabiliser la situation sur le territoire du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, notamment pour ses installations situées à LaSalle.

