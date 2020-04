Tencent Cloud lance un ensemble de services anti-COVID-19, contribuant à la lutte mondiale contre la pandémie





SHENZHEN, Chine, 13 avril 2020 /CNW/ - Le 13 avril, Tencent Cloud a lancé un ensemble de services anti-COVID-19 pour contribuer à la lutte planétaire contre la pandémie. Cet ensemble aidera les sociétés, les établissements médicaux et les gouvernements du monde entier à relever les défis uniques que pose la COVID-19. Il s'agit de la plus récente mesure prise par Tencent afin de soutenir la campagne internationale pour contrer la pandémie. Elle fait suite à l'établissement d'un fonds mondial anti-COVID-19 d'une valeur de 100 millions $ US, dans un premier temps, puis au déploiement d'une plate-forme d'information à l'échelle de la planète portant sur la COVID-19, dans un deuxième temps.

Les produits lancés lors de la première phase peuvent servir dans le cadre d'une vaste gamme de scénarios, comme la collaboration à distance, la consultation médicale en ligne et la promotion de l'accès à de l'information sûre par les gouvernements. Tencent Cloud fournira aussi des crédits gratuits à l'achat de certains services infonuagiques pour aider les sociétés et les organismes dans le besoin. Ceux-ci sont accessibles depuis le site Internet officiel de Tencent Cloud.

VooV Meeting, la version internationale de Tencent Meeting, a déjà été implanté dans plus de 100 pays et régions. Les utilisateurs peuvent s'en servir gratuitement. Le service permet la tenue de réunions pouvant compter jusqu'à 300 participants. Grâce à cet outil essentiel, les entreprises peuvent fonctionner en télétravail, les centres d'enseignement peuvent fournir des cours en ligne et les établissements de santé peuvent offrir des consultations par Internet.

Avec l'aide de l'application de service de diffusion en direct de Tencent Cloud, la technologie TRTC (Tencent Real-Time Communication), les bases de données, la plate-forme GAAP (Global Application Acceleration Platform) et la solution de sous-titrage AI Transfy, les établissements d'enseignement, les hôpitaux et les autres institutions sont en mesure de diffuser rapidement, par eux-mêmes, leurs propres séances de consultation et de formation à distance.

La publication et la distribution de l'information en temps opportun pour la prévention de la COVID-19 revêtent une importance capitale durant l'épidémie. Le service SMS de Tencent Cloud est offert dans plus de 200 pays et régions par l'entremise de plus de 1?000 sociétés de télécommunications, ce qui aide les organismes gouvernementaux à communiquer rapidement au public les renseignements relatifs à la COVID-19 à des fins de prévention.

Précédemment, Tencent a lancé une plate-forme mondiale d'information essentielle sur les soins de santé dans le contexte de l'épidémie. Ce service a aussi été mis en place en anglais, notamment une section de renseignements sur l'épidémie de COVID-19 (COVID-19 Epidemic Info). De plus, on retrouve des outils d'auto-évaluation de la COVID-19 fondés sur l'intelligence artificielle, à savoir We Doctor et Dingxiangyuan, qui donnent accès aux utilisateurs du monde entier à des mises à jour sur l'épidémie, à des connaissances médicales, à des conseils d'autodiagnostic, à des cliniques volontaires en ligne, et bien d'autres.

Tencent a apporté une contribution technologique dans la lutte mondiale contre la COVID-19 en fournissant de manière ouverte le module international de son mini-programme COVID-19 (TH_COVID19_International) le 27 mars, faisant de celui-ci une importante source d'information offerte gratuitement aux utilisateurs de partout dans le monde. Les organismes gouvernementaux, les établissements de santé, les organes médiatiques et les développeurs de la planète ont accès au mini-programme afin d'établir leurs propres services pour la pandémie. Le 3 avril, Tencent a fourni de manière ouverte l'assistant d'autotriage pour la COVID-19, un programme permettant à quiconque d'effectuer une auto-évaluation des symptômes potentiels rattachés au coronavirus. Le service permet de sensibiliser le public grâce à des conseils de prévention, réduisant ainsi les risques de surinfection causée par la panique tout en minimisant le fardeau des fournisseurs de soins médicaux.

Tencent a aidé les entreprises et les organismes gouvernementaux à lutter contre l'épidémie avec une série de produits et de services en Chine. Toutes sortes de mini-programmes en lien avec la pandémie offerts par de tierces parties ont été mis sur pied pour procurer à la population un accès continu à l'information et aux mises à jour. Des produits comme VooV Meeting, WeChat Work et Tencent Document fournissent des outils grâce auxquels les entreprises peuvent travailler ensemble de manière efficace. La solution intégrée d'éducation en ligne de Tencent permet à plus de 100 millions de professeurs de continuer à enseigner, alors que les élèves et les étudiants peuvent poursuivre leur formation malgré la fermeture des établissements scolaires. Tencent a aussi aidé les institutions scientifiques à accélérer les travaux de R et D sur de nouveaux médicaments au moyen de technologies de pointe sur les plans de l'informatique et de l'intelligence artificielle.

Tencent est déterminée à appuyer l'effort mondial de lutte contre le virus en tirant parti de son expérience, de ses technologies et de ses produits.

