BakeMark présente le défi « Home BakeMark Challenge Charity »





LOS ANGELES, 13 avril 2020 /CNW/ - BakeMark annonce le lancement d'une nouvelle campagne de bienfaisance nommée « Home BakeMark Challenge Charity ». Cette nouvelle initiative vise à appuyer les propriétaires de petites entreprises qui exploitent des boulangeries et des beigneries indépendantes et qui peinent à poursuivre leurs activités durant la crise actuelle.

« Ces commerces indépendants sont au coeur de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie. En tant que partenaires de premier plan de ces propriétaires de petites entreprises, nous faisons ce que nous pouvons pour soutenir ces derniers et les collectivités locales en cette période difficile », déclare David Lopez, directeur du marketing. « Comme les gens et les passionnés de produits de boulangerie doivent rester chez eux, nous voulions permettre aux familles de l'Amérique du Nord de faire une activité amusante, dans le confort de leur foyer, assortie d'une récompense sucrée. Les familles qui participent à ce défi par l'entremise des médias sociaux peuvent remporter davantage d'argent comptant et acheminer des dons à l'établissement de soins de santé de leur choix. C'est notre façon de leur dire que nous sommes avec eux et que nous voulons les remercier de contribuer à rendre nos communautés heureuses et sécuritaires. »

Le défi « Home BakeMark Challenge Charity » a été officiellement lancé le 12 avril 2020, lui qui durera 8 semaines pour prendre fin le 6 juin 2020. Grâce à cette campagne, BakeMark invite toutes les boulangeries et les beigneries à participer en créant des trousses de décoration à domicile que les familles peuvent acheter et cuisiner à la maison, en famille. Les ménages qui participent en décorant des beignes ou des petits gâteaux sont priés de publier leurs créations au moyen de Facebook ou d'Instagram, de mentionner BakeMark et d'utiliser le mot-clic #homebakemarkchallenge. Chaque semaine, BakeMark évaluera les photos publiées et choisira la famille qui remportera 500 $. Chaque famille sacrée championne pourra aussi désigner un établissement de soins de santé de sa région qui pourrait se voir remettre un don de 500 $.

Pour promouvoir cette campagne, BakeMark distribuera gratuitement des affiches aux propriétaires de petites entreprises, qu'ils pourront installer dans leur commerce. Les boulangeries et les beigneries qui souhaitent participer doivent communiquer avec la succursale BakeMark de leur secteur. Il est également possible de consulter le www.yourbakemark.com ou d'envoyer un courriel à l'adresse information@bakemark.com pour obtenir plus de renseignements.

Cette nouvelle campagne est la plus récente des mesures mises en place par BakeMark pour soutenir l'industrie dans ces moments difficiles, plus particulièrement les boulangeries et les beigneries indépendantes. Depuis le début du mois de mars, BakeMark a montré l'exemple en prônant les bonnes pratiques, en partageant des ressources de soutien et en faisant la promotion de commerces salubres et sécuritaires. Par l'entremise de son site Web (www.yourbakemark.com), des médias sociaux et d'affiches distribuées gratuitement, la société BakeMark a prêté main-forte aux propriétaires de petites entreprises pour mettre en avant les directives du CDC des États-Unis à propos du lavage des mains, de l'éloignement social et du confinement à domicile. Elle a aussi salué les commandes à emporter, les collectes et les services de livraison de milliers d'exploitants de boulangeries du Canada et des États-Unis. BakeMark invite chaque personne à respecter ces pratiques afin d'assurer la sûreté et la salubrité des boulangeries, des foyers et des collectivités.

À propos de BakeMark

Établi à Pico Rivera, en Californie, BakeMark est aujourd'hui le chef de file reconnu du marché de la boulangerie en tant que fabricant et distributeur d'ingrédients, de produits et de fournitures de boulangerie. BakeMark dessert l'Amérique du Nord et les clients à l'échelle internationale dans tous les secteurs de l'industrie grâce à son portefeuille de produits complet comprenant, entre autres, des mélanges de boulangerie, des garnitures, des glaçages, des glaçures, des préparations de base, des produits surgelés et des fournitures de boulangerie. BakeMark est le distributeur exclusif de quelques-unes des meilleures marques de l'industrie, notamment Westco, BakeSense, Best Brands, Multifoods, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant et Sprinkelina. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de 5 usines de fabrication et de 25 centres de distribution implantés en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.yourbakemark.com.

Personne-ressource pour les médias :

David Lopez

BakeMark

Directeur du marketing

(562)222-6380

david.lopez@bakemark.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1154289/Home_BakeMark_Challenge_Charity_Logo.jpg

SOURCE BakeMark

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 17:21 et diffusé par :