Pandémie de la COVID-19 - Tous les milieux de vie accueillant des aînés, publics comme privés, seront visités





QUÉBEC, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - Comme annoncé samedi par le premier ministre, des vérifications ont été effectuées cette fin de semaine par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans de nombreux CHSLD privés. Au terme de celles-ci, le premier ministre a tenu à rassurer la population. «?Dans la très grande majorité des cas, la situation est stable et les résidents sont bien traités et reçoivent les soins dont ils ont besoin?», a-t-il indiqué.

M. Legault a cependant tenu à apporter des nuances concernant la situation, mentionnant que quelques milieux de vie ont été placés sous surveillance active et que, dans certains cas où la situation est plus critique, des renforts ont dû être déployés. «?Les six milieux de vie, CHSLD ou résidences privées pour aînés détenus par le groupe Katasa ont d'ailleurs été visités et deux d'entre eux ont été placés sous surveillance étroite?», a fait savoir le premier ministre.

Pour s'assurer que la situation demeure sous contrôle dans les milieux de vie qui accueillent des aînés, le premier ministre a par ailleurs annoncé aujourd'hui que tous, publics comme privés, seront visités.

«?Aucune omerta ne doit exister?», déclare le premier ministre

Le premier ministre a par ailleurs tenu à s'adresser directement aux directions de ces milieux de vie, au personnel infirmier, aux familles des résidents de même qu'aux médias pour les inciter à dénoncer sans hésitation une situation critique. «?En interdisant les visites des familles auprès des résidents, on a perdu de la vigilance et l'information ne remonte pas toujours à nous. Je demande à tous de nous signaler les endroits où la situation se détériore. Aucune omerta ne doit exister. S'il y a une situation critique, on doit le savoir pour intervenir le plus vite possible?», a-t-il fait savoir.

Bilan du jour

Le premier ministre a dressé ce lundi le plus récent bilan de la COVID-19 au Québec. En date du dimanche 12 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 13?557 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 879 personnes sont hospitalisées, dont 226 se trouvent aux soins intensifs. Le bilan des décès s'élève à 360 au Québec, une hausse de 32 par rapport au bilan de la veille. M. Legault a tenu à transmettre ses condoléances aux familles des victimes.

Ajouts à la liste des services et activités prioritaires

Avec l'accord des autorités de santé publique, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui que certaines activités commerciales et industrielles pourront reprendre progressivement dans les prochains jours. La liste des services prioritaires sera ainsi ajustée d'ici la fin de la journée.

Télé-Québec lance aujourd'hui des émissions éducatives pour enfants

Le premier ministre a par ailleurs profité de son point de presse quotidien pour souligner la diffusion, dès aujourd'hui, de contenu pédagogique original sur les ondes de Télé-Québec, un outil supplémentaire, a-t-il fait savoir, pour consolider les apprentissages de nos jeunes.

Citation :

«?Concernant les milieux de vie qui accueillent des personnes âgées et vulnérables, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétude parmi les familles. Même si la situation est loin d'être parfaite en ce moment, je peux vous rassurer. Dans la très grande majorité, les choses se passent bien. Les gens sont soignés par du personnel dévoué et une personne est responsable de communiquer avec les familles. Pour moi, c'est fondamental de conserver le lien de communication entre les familles et les résidents.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

Le dimanche 12 avril 2020, à 18 h, il y avait, au Québec, 13?557 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 879 personnes sont hospitalisées, dont 226 aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 360 au Québec.

