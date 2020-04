COVID-19 : réouverture des chantiers de construction - L'APCHQ se réjouit de l'annonce du premier ministre et s'engage à la mise en oeuvre du Guide COVID-19 pour les chantiers de la CNESST





MONTRÉAL, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) accueille positivement l'annonce de la réouverture des chantiers de construction et de rénovation résidentielles et, parallèlement, le lancement du Guide COVID-19 pour les chantiers de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en vue de répondre aux préoccupations du milieu de la construction et se préparer pour la réouverture des chantiers de construction.

« L'APCHQ se soucie d'une reprise des chantiers dans des conditions sanitaires conformes aux recommandations des experts de la santé publique et accueille par conséquent cette annonce de manière très positive. Le guide de la CNESST représente un jalon important pour bien préparer la reprise », indique François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ. Il ajoute que « la santé et la sécurité des équipes de travail étant non négociables, il était essentiel de convenir des conditions à mettre en place sur les chantiers pour respecter les normes sanitaires dictées par la santé publique. C'est dans cette optique que l'APCHQ a travaillé avec la CNESST et tous les intervenants du milieu pour être prêts au moment de la réouverture des chantiers ».

Les entrepreneurs membres de l'APCHQ se préparent activement

L'APCHQ élabore, depuis quelques semaines déjà, une stratégie de soutien pour ses membres en vue de la réouverture des chantiers le 20 avril prochain. L'Association a mis en place une escouade de sensibilisation de près de 70 personnes à travers le Québec qui sont présentes, au bout du fil, pour accompagner, préparer et outiller ses membres constructeurs et rénovateurs et ainsi faciliter, au moment venu, l'instauration des mesures sur les chantiers pour réduire les risques de contamination des travailleurs.

Concrètement, ce sont plus de 7 000 entrepreneurs qui ont été contactés à ce jour afin d'aborder les enjeux de santé publique inhérents à la réouverture des chantiers : engagement des entrepreneurs à mettre en place des mesures sanitaires, diffusion de conseils et de fiches pour approvisionnement en matériel sanitaire, distribution de listes de fournisseurs de matériel sanitaire, de politiques d'entreprises et de matériel d'affichage, etc.

Lors de la réouverture des chantiers, l'APCHQ sera omniprésente avec :

Une escouade de sensibilisation, effective et prête à intervenir sur les chantiers prioritaires identifiés avec l'aide des entrepreneurs qui se seront préalablement engagés à dispenser les bonnes pratiques sanitaires et d'hygiène à respecter.

Des interventions téléphoniques complémentaires afin de s'assurer que les entrepreneurs engagés auront mis en place toutes les mesures nécessaires en lien avec le guide de la CNESST.

Des outils spécifiques pour faciliter l'application des mesures (guide schématisé, questionnaire d'accueil journalier, affiches de distanciation sociale et du lien vers le site web CNESST).

Distribution de certains produits sanitaires au besoin.

« Dans le contexte de la COVID-19, nous devons nous assurer que les chantiers résidentiels de nos membres seront sécuritaires et que les travailleurs évolueront dans des conditions sanitaires conformes aux directives de la Santé publique. L'APCHQ demeure confiante qu'en plus du guide de la CNESST, ce bouquet de mesures complémentaires contribuera à assurer une réouverture sécuritaire des chantiers », conclut François Bernier.

