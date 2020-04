Guide COVID-19 : de nouvelles mesures pour assurer la santé sur les chantiers de construction





QUÉBEC, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - Étant donné que la construction résidentielle fait désormais partie de la liste des services et activités prioritaires, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et les acteurs de la construction ont élaboré le Guide COVID-19 sur les bonnes pratiques à adopter.

L'objectif de cet outil est de répondre aux préoccupations du milieu de la construction. Les mesures seront mises à jour régulièrement selon l'évolution de la situation. Il a été préparé en concertation et en collaboration avec les membres du Comité CNESST - Chantiers COVID-19, lequel réunit les associations patronales et syndicales de la construction ainsi que la Santé publique.

L'ABC des bonnes pratiques

Le guide s'adresse aux employeurs et aux travailleurs. Il rassemble les mesures à mettre en place pour réduire les risques de contamination par la COVID-19. On y trouve des balises pour la reprise des travaux sur les chantiers de construction ainsi que les bonnes pratiques sanitaires et d'hygiène à respecter, notamment en matière de lavage des mains, de partage des outils et d'organisation du travail.

À noter qu'un inspecteur de la CNESST pourrait exiger la fermeture d'un milieu de travail si l'employeur ne respecte pas les lignes directrices émises par la Santé publique jusqu'à ce que des correctifs soient apportés. L'industrie de la construction représente plus de 260 000 emplois au Québec et est un secteur vital de l'économie.

Le Comité CNESST - Chantiers COVID-19, présidé par la CNESST, a été créé à la demande du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet. Il a pour responsabilités d'identifier les situations problématiques, de partager les bonnes pratiques et de trouver des solutions de prévention pour faire respecter les orientations de santé publique, en plus de recommander des actions à mettre en oeuvre sur les chantiers de construction.

Citations

« La santé et la sécurité de tous les travailleurs est une priorité pour notre gouvernement. Dans le contexte de la COVID-19, nous devons nous assurer que les chantiers sont sécuritaires et que les travailleurs évoluent dans des conditions sanitaires optimales. Je suis confiant que cette mesure contribuera à une réouverture sécuritaire des chantiers de construction résidentielle et de l'ensemble des chantiers au Québec. J'incite d'ailleurs tous les employeurs et tous les travailleurs à prendre connaissance de ce guide et à respecter les mesures qui y sont présentées. Je tiens aussi à saluer l'engagement et l'implication de chacune des parties qui ont travaillé ensemble pour mettre en place des solutions efficaces et concrètes. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie



« La situation actuelle en est une sans précédent, qui requiert des mesures appropriées. La création de ce guide, en collaboration avec les acteurs du secteur de la construction, est un pas dans la bonne direction. Je me réjouis que ce comité, mené par le leadership de la CNESST, sous la présidence de M. Louis Genest, directeur du génie-conseil, ait mis en place des solutions pour que les travailleurs puissent évoluer dans des milieux sains et sécuritaires. Notre priorité, à la CNESST, est la santé et la sécurité dans les milieux de travail, pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs du Québec ainsi que pour toute la société. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Faits saillants

