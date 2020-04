Récompenses consécutives





Kavalan remporte 4 doubles médailles d'or et 6 médailles d'or à San Francisco

TAIPEI, 13 avril 2020 /CNW/ - Kavalan Distillery a inscrit à son palmarès 2020, à ce jour, quatre doubles médailles d'or remportées lors de la récente San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Dans d'autres concours de grande envergure, tels que les World Whiskies Awards (WWA) et les World Gin Awards (WGA), Kavalan a également remporté un grand succès.

4 doubles médailles d'or, décernées au SFWSC, à

Concertmaster Sherry Cask Finish -- lancé il y a peine 6 mois

Kavalan Classic

Solist ex-Bourbon

Solist Fino Sherry

6 doubles médailles d'or décernées à

Distillery Select

Concertmaster Port Cask Finish

Oloroso Sherry Oak

Solist Vinho Barrique

Podium

Distillery Reserve Peaty Cask

World Whiskies Awards (WWA) - Single malt taïwanais

Au concours WWA 2020, Kavalan est sortie vainqueur de la catégorie pour son Sherry Oloroso Oak et a reçu une médaille d'or pour son nouveau Concertmaster Sherry Cask Finish (affiné en fûts de porto).

Gin composé taïwanais aux WGA 2020

Aux World Gin Awards, Kavalan Gin, l'expression inaugurale d'une nouvelle série prometteuse de gin Kavalan, a décroché la médaille d'or.

AUISC 2020 (Australian International Spirits Competition)

Au Concours international australien des spiritueux, Kavalan a remporté le titre du Choix des juges, la plus haute distinction, pour :

Kavalan Gin

Solist Port Cask

3 doubles médailles d'or décernées à :

Solist Sherry Cask

Kavalan Gin et Solist Port Cask

À propos de Kavalan Distillery

Kavalan, la première distillerie de Taïwan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, tire les eaux de fonte de la Montagne enneigée et se trouve agrémenté par les brises venant de la mer et de la montagne. Autant d'éléments qui se conjuguent pour créer le goût crémeux signature de Kavalan. Nommée d'après l'ancien comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur environ 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous la maison mère, King Car Group. Nos produits nous ont valu un palmarès comptant plus de 400 médailles d'or ou récompenses encore plus prestigieuses décernées dans le cadre des concours les plus compétitifs de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com.

