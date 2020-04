Préparez-vous à la saison des inondations





TORONTO, le 13 avril 2020 /CNW/ - Avec l'arrivée du temps plus chaud, la fonte des neiges, combinée aux tempêtes de printemps, augmente une fois de plus le risque d'inondations printanières au Canada. Puisque les autorités provinciales de gestion des urgences ont prédit que certaines collectivités du pays seront probablement inondées, la population canadienne devrait se préparer.

Les municipalités prennent déjà des mesures pour réduire les conséquences des inondations aux échelles locales; le Bureau d'assurance du Canada (BAC) informe les consommateurs sur les façons de se préparer à la prochaine saison des inondations afin de se protéger et de protéger leurs biens contre les dommages.

Lors d'un événement météorologique extrême, la priorité de chacun doit être sa sécurité personnelle et celle de ses proches et de ses voisins. Vu que les intervenants d'urgence pourraient avoir réduit leurs ressources en raison de la pandémie de la COVID-19, la préparation individuelle devient encore plus importante.

Plusieurs assureurs canadiens offrent maintenant une assurance résidentielle contre les inondations des terres qui, combinée à l'assurance contre le refoulement des égouts, contribue à réduire le risque financier des inondations des terres. De telles garanties sont facultatives et doivent être ajoutées aux contrats d'assurance habitation en contrepartie d'une prime supplémentaire.

Communiquez avec votre représentant d'assurance pour faire en sorte que vos biens soient protégés. Les représentants d'assurance offrent un service essentiel à l'heure actuelle et, bien qu'ils ne soient pas disponibles en personne, ils peuvent toujours répondre à vos questions sur la couverture d'assurance et vous aider en cas de sinistre.

Conseils pour protéger votre maison contre les dégâts d'eau :

Tenez à jour un inventaire détaillé du contenu de votre maison.

Assemblez une trousse de sécurité en prévision d'une catastrophe.

Élaborez un plan d'urgence visant à subvenir aux besoins de votre famille pendant 72 heures.

Pour obtenir plus de conseils, visitez le site Web du BAC : Les dégâts d'eau - Êtes-vous couvert?

Même quand tous les paliers de gouvernement font face à la pandémie, nous restons confrontés aux mêmes risques liés aux conditions météorologiques extrêmes, en particulier les inondations, qui surviennent chaque printemps. Le Canada a encore besoin d'un Plan d'action national sur les inondations comme celui que l'administration fédérale actuelle s'est engagée à mettre sur pied.

Un plan d'action national sur les inondations devrait comprendre un investissement dans des infrastructures résilientes afin de protéger les collectivités contre les inondations et les incendies, l'amélioration de la cartographie des inondations, des mesures pour déplacer les citoyens les plus exposés afin de les mettre à l'abri du danger et l'offre d'une assurance abordable contre les inondations des terres pour les Canadiens exposés à un risque élevé d'inondation.

Le BAC continue de plaider pour que tous les intervenants travaillent ensemble afin de réduire la pression financière causée par les inondations. Pour chaque dollar versé en réclamations d'assurance pour les maisons et les entreprises endommagées, les gouvernements et les contribuables canadiens paient beaucoup plus pour réparer les infrastructures publiques endommagées par les intempéries.

Parcourez le site Web du BAC pour savoir comment vous préparer à une catastrophe et vous renseigner sur les façons de protéger votre maison contre les dommages causés par les inondations.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres constituent 90 % du marché de l'assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l'assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les Canadiens. Il se fait le champion des enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules, leurs entreprises et leurs biens.

L'industrie de l'assurance de dommages touche la vie de presque tous les Canadiens et joue un rôle essentiel pour maintenir la viabilité des entreprises et la solidité de l'économie canadienne. Elle emploie plus de 126 000 Canadiens, paie des impôts de 9 milliards de dollars et gère des primes d'un total de 54,7 milliards de dollars.

Pour lire les communiqués de presse et obtenir plus d'information, visitez le Centre des médias du BAC à l'adresse www.ibc.ca . Suivez-nous sur Twitter à @InsuranceBureau ou aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information des consommateurs du BAC, au 1 844 227­5422.

