Covetrus intègre des capacités de télémédecine dans son portefeuille technologique global





Covetrus (NASDAQ: CVET), un leader mondial dans le domaine des technologies et des services de santé animale, a annoncé aujourd'hui qu'il intégrait des capacités de vidéoconférence sécurisées dans sa suite globale de systèmes de gestion de cabinet, de systèmes de communication avec les clients et de solutions de gestion des prescriptions. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux vétérinaires un moyen intégré et aisément accessible de servir leurs clients et leurs patients à distance en utilisant les solutions technologiques Covetrus dont ils disposent.

«Il est inspirant de voir la communauté vétérinaire à l'oeuvre et travailler encore plus dur pour venir en aide à ses clients et prodiguer les soins nécessaires pendant la pandémie de COVID-19. Afin de leur apporter une aide supplémentaire, nous nous sommes efforcés de mettre rapidement au point une extension de produit de télémédecine qui, nous l'espérons, devrait avoir un impact encore plus grand dans les circonstances actuelles», a déclaré Georgia Wraight, présidente de Covetrus Global Technology Solutions. «En mettant cette fonctionnalité à disposition dans l'ensemble de notre suite de solutions technologiques, que nos clients connaissent déjà et utilisent au quotidien dans leurs cabinets, nous espérons faciliter et améliorer la continuité des soins par les vétérinaires tout au long de cette crise ... et après.»

Afin d'aider la communauté vétérinaire durant la pandémie de COVID-19, tous les utilisateurs des plateformes technologiques Covetrus auront jusqu'à nouvel ordre gratuitement accès aux capacités de vidéoconférence. À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs du système de communication avec les clients Rapporttm ont accès à la vidéoconférence, grâce au développement de sa messagerie bidirectionnelle omnicanal via courriel, messages textes et désormais vidéo. Dans les semaines à venir, Covetrus lancera aussi ces capacités vidéo sécurisées directement dans ses systèmes de gestion de cabinet, dont AVImark®, eVetPractice® et ImproMed®, ainsi que sur sa plateforme de gestion des prescriptions. Les plateformes internationales, y compris RxWorks en Australie et RoboVet au Royaume-Uni, seront aussi dotées de cette fonctionnalité avancée.

«Le système de communication avec les clients Rapport est déjà un outil essentiel qui nous permet de rester en contact avec nos clients concernant les rendez-vous et les soins», a déclaré Alinda Higgins, technicienne vétérinaire certifiée et responsable à l'hôpital pour animaux d'East Lake. «Avec la vidéoconférence, nous pourrons non seulement maintenir la communication, mais aussi prodiguer plus facilement des soins à nos patients. C'est la meilleure solution quand les patients ne peuvent être physiquement présents. En cette période où tout semble plus complexe, Covetrus a fait en sorte de sécuriser et de faciliter les soins pour nos clients et leurs animaux de compagnie.»

Covetrus offrira une formation aux utilisateurs concernant cette nouvelle capacité, en parallèle de sa série de webinaires éducatifs destinée à aider les vétérinaires à traverser la pandémie de COVID-19. Pour de plus amples informations sur la nouvelle capacité vidéo à présent disponible dans Rapport, et pour être tenu informé de la date des prochaines sorties dans la suite technologique Covetrus, consultez https://get.covetrus.com/rapport-telemedicine.

Le webinaire de cette semaine accueille l'orateur de l'année VMX Eric Garcia lors d'une session intitulée «Gérer la communication avec les clients pendant la pandémie de COVID-19». Lors de ce webinaire d'une heure, Garcia abordera la question du maintien et de l'établissement de connexions avec les clients au cours de cette période difficile. Le webinaire aura lieu le jeudi 16 avril à 12:00 EDT. Pour vous inscrire, consultez rxmanagement.covetrus.com/webinars.

À propos de Covetrus

Covetrus est une société mondiale de technologies et de services de santé animale qui s'attelle à doter les associés des cabinets vétérinaires des moyens nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats médicaux et financiers. Nous réunissons des produits, des services et des technologies sur une plateforme unique qui offre à nos clients les solutions et les informations dont ils ont besoin pour travailler au mieux. Notre passion pour le bien-être des animaux et de leurs maîtres nous pousse à faire progresser le monde de la médecine vétérinaire. Covetrus est basé à Portland, Maine, et compte plus de 5 500 employés au service de plus de 100 000 clients dans le monde. Pour en savoir plus, consultez covetrus.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui sont prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et qui comportent des risques et des incertitudes, notamment des énoncés concernant nos projets, nos objectifs, nos attentes et nos intentions. Ces énoncés sont soumis à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d'avoir des effets négatifs sur nos activités actuelles et prospectives sont présentés dans nos documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nos énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les attentes actuelles de notre équipe de direction et, excepté lorsque la loi l'exige, nous ne nous engageons en aucun cas à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou à les mettre à jour pour refléter les événements ou les circonstances qui interviendront après la publication dudit communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futures évolutions ou autres. Il est recommandé aux investisseurs de faire preuve de circonspection à l'égard de ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 14:00 et diffusé par :