L'équipe de Raymond James Canada répond à l'appel lancé par les banques alimentaires et les organismes d'aide aux personnes sans-abri





TORONTO, le 13 avril 2020 /CNW/ - Raymond James Ltée, la branche canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., a annoncé que son équipe a uni ses efforts pour soutenir les organismes qui aident les membres les plus vulnérables du public au pays.

Au cours d'une période de cinq jours, les membres de l'équipe de Raymond James ont fait des dons qui ont totalisé une somme de plus de 90 000 de dollars. La Fondation Raymond James Canada a ensuite versé des fonds en contrepartie de ces dons pour atteindre la somme de 200 000 dollars au profit de 30 banques alimentaires et de refuges pour les personnes sans-abri dans différentes communautés dans tout le pays.

« C'est une longue tradition pour l'équipe de Raymond James de s'impliquer en période de catastrophe dans la société et dans le monde et nous savons qu'il existe de grands besoins actuellement au pays où beaucoup de gens sont confrontés à d'importantes difficultés », affirme Janine Davies, vice-présidente et directrice générale de la Fondation Raymond James Canada. « Parmi les gens les plus vulnérables on compte les personnes qui sont en proie à la dépendance aux drogues ou qui sont sans-abri. Nous voulions faire quelque chose pour contribuer à faire la différence. »

Raymond James compte actuellement 1 300 collègues qui travaillent à la maison au service de leurs clients. « C'est ce qui fait que cet effort collectif est d'autant plus impressionnant. Notre confinement ne nous a pas empêchés de répondre à l'appel », déclare Paul Allison, président et chef de la direction de Raymond James Ltée. « Dans une situation comme celle que nous vivons, il est important d'exemplifier, personnellement et en tant que firme, que le souci des autres est notre vocation la plus importante. »

La Fondation Raymond James Canada est une fondation privée créée en 2012 qui vise à faciliter et favoriser les oeuvres philanthropiques de Raymond James Ltée, le courtier indépendant le plus important au Canada. La Fondation est issue des oeuvres de bienfaisance menées par les employés de Raymond James. Nos activités conjuguées à celles des employés continuent d'avoir des effets bénéfiques sur la communauté d'année en année.

Nous facilitons la mise en oeuvre de programmes de dons de bienfaisance et d'initiatives de bénévolat pour inspirer et soutenir l'engagement auprès de la communauté au sein de la firme. Pour nos clients, nous croyons que les dons de bienfaisance stratégiques sont une composante essentielle des plans financiers réussis. Nous offrons ainsi des solutions personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et philanthropiques.

Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 100 conseillers au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Raymond James gère plus de 896 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Cette firme compte aussi plus de 76 analystes financiers couvrant plus de 1 300 sociétés au Canada et aux États-Unis.

SOURCE Raymond James Ltée

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 12:22 et diffusé par :