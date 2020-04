Spartan Bioscience obtient l'approbation de Santé Canada pour un test rapide et portable de la COVID-19





Un test rapide et précis de diagnostic moléculaire de la COVID-19 sera expédié aux gouvernements fédéral et provinciaux canadiens

OTTAWA, le 13 avril 2020 /CNW/ - La société Spartan Bioscience d'Ottawa a aujourd'hui annoncé avoir reçu l'approbation de Santé Canada pour son test de dépistage rapide, précis et portable de la COVID-19. L'approbation de Santé Canada signifie que les tests peuvent désormais être expédiés aux partenaires gouvernementaux fédéraux et provinciaux de Spartan et ce, à partir de maintenant.

Le test de Spartan consiste en un analyseur d'ADN portable appelé « Spartan Cube », qui a la taille d'une tasse à café. Le cube procède au test avec les cartouches de test COVID-19 de Spartan et des tampons brevetés, fabriqués à Ottawa. Le test automatisé peut être utilisé par du personnel non spécialisé dans des environnements tels que les aéroports, les postes frontaliers, les cabinets médicaux, les pharmacies, les cliniques et les communautés isolées.

« Nous sommes reconnaissants que le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec nous pour accélérer le processus d'examen et d'approbation », a déclaré Paul Lem, docteur en médecine, PDG de Spartan Bioscience. « Nous sommes prêts à commencer à expédier notre test COVID-19 portable aux gouvernements fédéral et provinciaux, et à le rendre accessible à tous les Canadiens. Il existe un urgent besoin en matière de test rapide de la COVID-19, et en tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous sommes ravis que notre technologie soit un élément important de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 au Canada. »

Le test de Spartan a été développé grâce au financement du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI-CNRC).

La technologie de Spartan est déjà utilisée par des organisations spécialisées telles que les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), le Département de la santé de l'État de New York et la Clinique Mayo. Elle a été publiée dans des revues médicales prestigieuses, dont The Lancet et The New England Journal of Medicine. La technologie de Spartan a obtenu des approbations réglementaires dans le monde entier, notamment la FDA 510(k), la marque européenne CE IVD et Santé Canada.

Spartan Bioscience est une société canadienne de biotechnologie, et un leader mondial dans le domaine des tests ADN portables à la demande. La technologie de Spartan intègre complètement la collecte, l'extraction et l'analyse de l'ADN, avec une interface intuitive et facile à utiliser. Le Spartan Cube, le plus petit analyseur d'ADN au monde, permet une rapidité, une précision et une commodité sans précédent dans des applications telles que les maladies infectieuses, la médecine de précision et les tests de sécurité des aliments et de l'eau.

