Avis aux médias - La ministre Bibeau annonce un investissement visant à renforcer la santé des Canadiens et des travailleurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire





OTTAWA, le 13 avril 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, participera à une conférence de presse à midi avec d'autres ministres et tiendra une téléconférence avec les médias pour promouvoir un investissement du gouvernement du Canada visant à renforcer la santé des Canadiens et des travailleurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en réponse à la COVID?19.

Date

13 avril 2020

Heures

12 h HAE (conférence de presse avec les ministres, détails ici)

14 h HAE (entretien téléphonique avec la ministre Bibeau)

Numéros à composer pour l'entretien téléphonique de 14 h :

Participants :

Numéro sans frais (Canada/États?Unis) : 1-866-206-0153

Numéro local : 613-954-9003

Mot de passe : 9386043#

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 11:43 et diffusé par :