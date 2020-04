Narada intensifie les dons dans le cadre du COVID-19 et envoie des fournitures à 20 pays





HANGZHOU, Chine, 13 avril 2020 /PRNewswire/ -- Narada a donné plus de 20 000 masques et gants médicaux à plus de 20 pays, dont l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis en réponse à la pandémie de coronavirus.

Comme la Chine se trouvait en janvier à court de fournitures servant à la prévention, Narada a entrepris l'achat mondial de facilités médicales à partir de l'Europe, du Moyen-Orient, des États-Unis et de la Corée du Sud. Les partenaires de Narada ont apporté une aide considérable, ce qui a permis de rassembler ce matériel dès début février.

« Il existe un ancien dicton chinois disant que 'Si nous semons la miséricorde, nous pouvons être sûrs de récolter la miséricorde lorsque nous en aurons besoin'. L'évolution du COVID-19 n'est plus le problème d'une seule personne ni d'un seul pays. C'est un problème que l'humanité doit surmonter, » a souligné Wu Xianzhang, vice-président de Narada.

L'Italie étant un épicentre majeur de la flambée, Pietro, partenaire italien de Narada, a fait appel le 24 mars à l'aide de Narada pour des fournitures de prévention de l'épidémie, et en retour, Narada a réussi en 48 heures à lever des fonds et expédier un premier lot de fournitures médicales.

Narada a par ailleurs partagé l'expérience qu'elle a accumulée dans les mesures de prévention et de contrôle en réponse à la pandémie.

Wu Xianzhang, vice-président de Narada, a ajouté : « En tant que société mondiale intervenant dans plus de 150 pays, Narada suit de près l'évolution du COVID-19 et oeuvre de façon intensive à fournir son appui et son assistance autant que possible. La lutte contre le COVID-19 est à présent entrée dans une phase critique. Narada continuera à tirer parti de son réseau mondial et nous lutterons aux côtés de nos partenaires mondiaux afin d'assumer nos responsabilités de citoyens corporatifs. « Nous sommes absolument convaincus que grâce à l'effort conjoint de l'humanité, nous serons victorieux. »

À propos de Narada

Narada est au premier plan dans l'énergie verte intelligente et l'innovation industrielle, de même que dans la fourniture de solutions clés en main. Elle se spécialise depuis 24 ans dans les batteries industrielles haut de gamme. Ses activités principales concernent la mise au point, la fabrication, les ventes et l'assistance dans le domaine des batteries de stockage pour énergie stationnaire, énergie mobile et énergie renouvelable ainsi que les accessoires et également l'intégration de systèmes.

