Planification et conseils financiers, en direct de votre salon

MONTRÉAL, le 13 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'équipe de l'IQPF se mobilise pour informer et conseiller la population québécoise et diffusera, en ligne, une série de capsules vidéo sur la santé financière, en ces temps exceptionnels.

Qu'il s'agisse de budget, d'impôts ou encore de gestion des dettes, des planificateurs financiers aborderont tour à tour un sujet, de manière à répondre aux préoccupations actuelles suscitées par la crise de la COVID-19. Une planificatrice financière s'affairera d'ailleurs à démystifier les programmes gouvernementaux, tandis que d'autres s'adresseront plus particulièrement aux travailleurs autonomes ou traiteront des marchés.

«?Être en santé et le demeurer est de la plus haute importance. C'est aussi vrai pour la santé financière et nous sommes bien placés pour savoir que les fluctuations des marchés, les baisses de revenus ou l'insécurité professionnelle peuvent créer un stress énorme actuellement?», mentionne Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l'IQPF.

En plus d'obtenir des recommandations avisées des planificateurs financiers, les Québécois et les Québécoises auront la chance de recevoir les conseils de la psychologue et conférencière Rose-Marie Charest : «?Ça peut être difficile de gérer son stress financier quand on n'est plus en contrôle de la situation, il faut aller chercher toute l'aide dont on a besoin, y inclus au niveau financier » explique-t-elle.

Fonds d'urgence, immobilier, voyages annulés, 0 $ de revenu... davantage de sujets pourront être développés, selon les questions du public et l'évolution de la situation.

«?Beaucoup de gens sont en pause actuellement, ça pourrait être un bon moment pour regarder ses finances d'un peu plus près. C'est pourquoi nous mettons des outils à la disposition du public afin de les aider à prendre soin de leur santé financière?» mentionne Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l'IQPF.

Les capsules vidéo seront diffusées graduellement, à partir d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux de l'IQPF et seront disponibles sur le site web planifiez.org.

