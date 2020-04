Pandémie suspend un concours pour fournir aux journalistes indépendants une formation en sécurité aux milieux hostiles





LONDON, ON, le 13 avril 2020 /CNW/ - Le concours du Forum Freelance Fund (FFF) 2020 pour les bourses destinées à aider les journalistes indépendants à suivre une formation en sécurité aux milieux hostiles a été suspendu jusqu'à au moins l'automne en raison de problèmes causés par la pandémie de COVID-19.

Le concours est organisé chaque année par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages.

«Nous avons décidé d'appuyer sur le bouton de pause», a déclaré le président du Forum Cliff Lonsdale, «en raison de l'interruption des formations et de la charge supplémentaire que tous les journalistes portent en cette période de crise mondiale. Nous reprendrons la compétition en cas de retour à la normale.»

Cette décision a été prise en consultation avec le jury indépendant qui procédera aux sélections cette année. Trente-cinq pigistes canadiens ou étrangers travaillant pour les médias canadiens ont été aidés par le fonds au cours des années précédentes. Plusieurs journalistes indépendants gagnent ces bourses chaque année.

Le Forum a indiqué que la date la plus rapprochée de reprise du concours serait l'automne. S'il n'est pas possible de le relancer avant la fin de l'année, deux compétitions pourraient être programmées en 2021.

Un autre concours, celui pour la bourse Portenier droits de l'homme, qui devrait ouvrir en mai, peut également être reportée. La bourse est également destinée à la formation en sécurité aux milieux hostiles, ce prix n'ayant qu'un seul gagnant chaque année. Il est ouvert aux journalistes indépendants et aux documentaristes indépendants de toute nationalité ayant des projets importants axés sur les violations des droits de l'homme. Le concours est également destiné à la formation en sécurité aux milieux hostiles.

Les deux compétitions sont gérées en coopération avec le Rory Peck Trust (RPT), une organisation caritative pour les pigistes, basée au Royaume-Uni. Le Forum et RPT sont tous deux membres de l'Alliance ACOS, une coalition sans précédent d'organisations de presse, des associations de journalistes indépendants et des organisations de la liberté de la presse, travaillant ensemble pour promouvoir des pratiques journalistiques prudents et responsables pour les journalistes indépendants et locaux.

Les bourses FFF sont parrainées par CBC Nouvelles et soutenus par Radio-Canada et les dons individuels. Le Forum en général est soutenu par The Globe and Mail et Cision.

