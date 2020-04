Suspension de la négociation par l'OCRCVM - RLSC

L'équipe de l'IQPF se mobilise pour informer et conseiller la population québécoise et diffusera, en ligne, une série de capsules vidéo sur la santé financière, en ces temps exceptionnels. Qu'il s'agisse de budget, d'impôts ou encore de gestion des...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : RISE Life Science Corp. Symbole CSE : RLSC (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 09 h 36 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Roscan Gold Corporation Symbole à la Bourse de croissance TSX : ROS (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) :...

Reprise des négociations pour : Société : Torque Esports Corp. Symbole à la Bourse de croissance TSX : GAME (toutes les émissions) Reprise (HE) : 9 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...