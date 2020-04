Déclaration du premier ministre à l'occasion du Puthandu





OTTAWA, le 13 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Puthandu :

« Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et à travers le monde célèbrent le Puthandu et soulignent le début du Nouvel An.

« Les célébrations de cette année seront un peu différentes alors que nous pratiquons la distanciation sociale et restons à la maison, loin de la famille et des amis, pour lutter contre la pandémie de la COVID?19. Le Puthandu est l'occasion d'être reconnaissant pour les bienfaits que la vie nous apporte. Nous exprimons notre solidarité avec les communautés tamoules au Canada et à travers le monde au moment où nous affrontons une crise sanitaire et économique mondiale sans précédent. Ensemble, nous traverserons cette période difficile.

« Alors que les Canadiens d'origine tamoule célèbrent le Nouvel An, profitons-en pour reconnaître leurs importantes contributions à la richesse et à la diversité du Canada.

« Sophie et moi souhaitons un Nouvel An prospère à tous ceux et celles qui le célèbrent.

« Iniya Puthandu Nalvazhthukkal. »

