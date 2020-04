« One World, One Fight » -- PHBS fait don de fournitures médicales aux hôpitaux universitaires de Cambridge





SHENZHEN, Chine, 13 avril 2020 /PRNewswire/ -- Alors que le coronavirus (COVID-19) se propage à travers le monde, de nombreux pays connaissent de graves pénuries de fournitures médicales, notamment de kits de test, de masques de protection et de blouses chirurgicales. Pour lutter contre le virus, la HSBC Business School (PHBS) de l'Université de Pékin a fait don de 1000 vêtements de protection individuelle (EPI), de 300 lunettes de protection médicale et d'un lot de kits de test aux hôpitaux universitaires de Cambridge.

Une partie du lot de fournitures en cours, qui porte le message « One World, One Fight » (un même monde, un même combat), est arrivée à l'Université de Cambridge le 9 avril, le reste devant être expédié la semaine prochaine. Les dernières contributions à l'achat de fournitures ont été apportées par 180 professeurs et membres du personnel, ainsi que par 11 membres du conseil d'administration du campus britannique de PHBS. Le mois dernier, les membres du conseil d'administration du campus britannique de PHBS ont également fait expédier depuis la Chine et à destination du Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust à Londres 10 000 kits de test qui sont arrivés au Royaume-Uni le 30 mars. Les étiquettes d'expédition portaient toutes le même message : « One World, One Fight ».

Située à Shenzhen, la PHBS est l'une des universités les plus internationalisées de Chine. Elle a ouvert un campus britannique à Boars Hill en Angleterre en 2018 et s'est attachée à renforcer ses relations avec l'Université de Cambridge. La PHBS a récemment signé le mémorandum d'intention avec la Cambridge Judge Business School (CJBS) portant sur une initiative conjointe dans le domaine des affaires et de la gestion à Shenzhen.

L'Université de Pékin (PKU) entretient des liens étroits avec l'Université de Cambridge. Lors de la visite du vice-chancelier de l'Université de Cambridge, Stephen Toope, à l'Université de Pékin en mars 2019, les deux universités ont signé un mémorandum d'accord afin de renforcer leur collaboration dans des domaines tels que l'archéologie, la formation commerciale, l'entrepreneuriat, la linguistique, la philosophie et l'intelligence artificielle. Face à l'épidémie de COVID-19, Stephen Toope a écrit à ses homologues de la PKU pour leur exprimer son soutien et leur transmettre ses salutations.

Faisant remarquer que la Chine a reçu de l'aide du monde entier dans sa lutte contre le COVID-19, le doyen de la PHBS, Hai Wen, a déclaré : « Nos amis et partenaires à Cambridge sont confrontés à des défis majeurs et ont vraiment besoin d'aide. C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. »

Le don effectué par la PHBS a reçu le soutien de l'association des anciens étudiants de l'Université de Pékin au Royaume-Uni et de la société ZhongShang International Consulting Services Co., Ltd ; il s'inscrit également dans les efforts déployés par Shenzhen, le centre d'innovation de la Chine, dans le cadre de la lutte internationale contre le COVID-19. En date du mois dernier, la ville a donné plus de 300 000 masques médicaux, des milliers de kits de test ainsi que des combinaisons de protection.

