M. Pradeep Ramamurthy rejoint OpenGate Capital en tant que co-directeur des relations avec les investisseurs





OpenGate Capital, une société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui que M. Pradeep Ramamurthy avait rejoint la société en tant que co-directeur des relations avec les investisseurs. Basé au bureau de Los Angeles de la société, il travaillera aux côtés d'Andrew Nikou, fondateur et PDG d'OpenGate, ainsi que d'Alanna Chaffin, co-directrice des relations avec les investisseurs et des communications d'OpenGate, pour développer et approfondir les partenariats de la société avec les investisseurs institutionnels.

M. Ramamurthy a à son actif près d'une décennie d'expérience dans le domaine du capital-investissement avec des antécédents dans la création de marques, le développement de produits, et dans les relations avec les investisseurs à cycle complet. Avant de rejoindre OpenGate, il a travaillé en tant que directeur général de Cauvery, une société de conseil basée à San Francisco, où il conseillait ses clients basés aux États-Unis, en Asie et en Afrique sur le développement de produits et les stratégies de financement. Il a également été un directeur général d'Abraaj Group, une société de financement par capitaux propres qui investit sur les marchés émergents. Avant sa carrière dans le capital-investissement, M. Ramamurthy a occupé des postes de direction et de gestion de premier rang à la Maison Blanche, ainsi qu'au sein de l'Agence américaine pour le développement international, et de la Communauté du renseignement des États-Unis.

« Je suis enchanté d'accueillir Pradeep dans notre entreprise et de le voir rejoindre notre équipe », a déclaré M. Nikou. « Compte tenu de son approche stratégique, de son réseau mondial et de son expérience diversifiée, je suis convaincu que Pradeep aidera OpenGate à renforcer et à développer ses relations avec les investisseurs, et ce d'autant plus que la dislocation actuelle sur les marchés mondiaux entérine et crée des opportunités pour notre approche en matière d'investissement. »

M. Ramamurthy a déclaré pour sa part : « L'opportunité de rejoindre OpenGate à ce stade de l'évolution de l'entreprise est vraiment excitante. L'esprit d'équipe unique de l'entreprise, sa perspective mondiale et ses antécédents en matière de recherche et de création de valeur dans des situations complexes sur le plan opérationnel sont convaincants et opportuns. J'ai hâte de travailler avec Andrew, Alanna et toute l'équipe d'OpenGate pour partager et développer cette proposition de valeur avec la communauté LP. »

M. Ramamurthy est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de l'université de Chicago et d'une licence de science politique à l'international de l'université de Georgetown.

L'équipe mondiale d'OpenGate Capital aux États-Unis et en Europe applique la stratégie intégrée de création de valeur de l'entreprise en matière d'approvisionnement, d'exécution et d'opérations, et ce tout au long du cycle de vie d'un investissement.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, et d'initiatives d'innovation et de croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles pour acquérir, mettre en oeuvre, gérer, construire et faire évoluer des entreprises performantes. Actuellement, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et placements traditionnels, a procédé à plus de 30 acquisitions, y compris des démembrements d'entreprise, des rachats d'entreprise par les cadres, ainsi que des situations et des transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

