Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)

Alors que le coronavirus (COVID-19) se propage à travers le monde, de nombreux pays connaissent de graves pénuries de fournitures médicales, notamment de kits de test, de masques de protection et de blouses chirurgicales. Pour lutter contre le virus,...

Champignon Brands Inc. («?Champignon?» ou la «?société?») , une société des sciences de l'optimisation humaine concentrée sur l'application de protocoles de traitement nouveaux et naturels pour traiter un large éventail de troubles et de carences...