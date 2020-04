COVID-19 : FINCA Canada lance un fonds d'urgence pour lutter contre la pandémie





Le fonds apportera une aide d'urgence aux communautés défavorisées dans l'ensemble des pays où FINCA est présente

MONTRÉAL, 13 avril 2020 /CNW/ - FINCA Canada a lancé aujourd'hui le Fonds d'intervention d'urgence de FINCA Canada. Ce fonds, qui recueille des dons de bienfaisance, vise à répondre aux besoins financiers, de subsistance et de santé, immédiats et courants, des clients et de leurs communautés dans tout le réseau mondial de banques FINCA face à la pandémie de COVID-19. Concrètement, les dons reçus viendront assouplir le soutien financier accordé aux entrepreneurs à faible revenu et mobiliser le système et réseau financier FINCA -- FINCA Impact Finance -- à l'appui des communautés vulnérables. D'autre part, le fonds aidera à la diffusion de messages fiables, relatifs à la santé publique, afin d'endiguer la propagation des infections à coronavirus et facilitera la distribution de fournitures de secours par le vaste réseau de communautés FINCA, ainsi que les interventions de crise.

Comme l'ont indiqué les Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé, les pays à faible revenu, où les équipements médicaux, les travailleurs de la santé et les capacités de soutien des gouvernements font défaut, seront les plus touchés par la COVID-19. S'y ajoutent la taille accrue des familles, la forte densité des populations dans les zones urbaines et l'accès insuffisant aux services de base, comme l'eau courante pour le lavage des mains, qui aggraveront la propagation de la maladie. Sans compter que, lorsque les marchés se contractent, les membres les plus démunis de la société sont les plus vulnérables aux pertes d'emploi et de revenus.

Comptant des programmes sur les cinq continents, FINCA Canada en est rapidement à ressentir les effets de la pandémie et réagit de toute urgence à la crise. S'appuyant sur un réseau mondial d'institutions de microfinance et de banques (FINCA Impact Finance) et sur un distributeur dernier kilomètre de produits d'énergie propre (BrightLife), FINCA Canada a une prise directe sur les populations et les communautés rurales défavorisées, c'est-à-dire démunies et à faible revenu, où l'accès aux infrastructures de soins de santé, aux filets de sécurité sociale et à des informations fiables est limité. À lui seul, le réseau FINCA Impact Finance dessert directement 12 300 villes et villages dans 20 pays, grâce à un effectif chiffré à plus de 10 300 employés au service de 2,7 millions de clients. Cette envergure, qui se conjugue à son histoire de près de quatre décennies, a fait de FINCA un partenaire communautaire de confiance, toujours prêt à répondre aux clients en leur offrant des solutions adaptées aux problèmes auxquels ils sont confrontés.

Le directeur exécutif de FINCA Canada, Drew Boshell, l'explique : « Nous sommes en contact, tous les jours, avec nos entrepreneurs à faible revenus, notre personnel et nos partenaires dans les pays défavorisés qui subissent sensiblement l'impact de la COVID-19. Considérant leur dépendance vis-à-vis des ventes en face-à-face et des revenus journaliers, nous savons que les choses, à commencer par la situation économique, vont s'aggraver par suite des ordonnances nécessaires de rester à domicile. Dès lors, nous mettons tout en oeuvre pour répondre à leurs besoins, en termes de financement et de santé d'urgence, en leur proposant des solutions adaptées et durables propres à accroître leur résilience face à cette crise. La pandémie aura un impact dévastateur et frappera certainement le plus durement les démunis dans les pays à faible revenu mais, si chacun apporte sa contribution de quelque manière que ce soit, nous pourrons sauver des vies et sortir de cette crise plus forts et plus unis. »

Pour en savoir plus sur le Fonds d'intervention d'urgence de FINCA Canada, rendez-vous sur www.FINCACanada.org/emergencyfund. Vous pouvez y faire également un don de bienfaisance.

À propos de FINCA Canada : FINCA Canada est une entité membre du réseau FINCA International fondé en 1984 sur une idée radicale : l'octroi de microprêts aux personnes démunies a le pouvoir de transformer durablement des communautés dans leur ensemble. Après avoir touché des dizaines de millions de vies par des services financiers responsables, nous élargissons notre champ d'action afin de catalyser la croissance économique et d'enrayer la pauvreté dans les communautés mal desserves du monde entier. Nous demeurons résolument engagés en faveur de solutions fondées sur le marché et accompagnons la montée des entreprises sociales fournisseurs des services de base et des innovations financières, et ce, dans le but d'aider les familles et les communautés à faibles revenus à améliorer leur niveau de vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.FINCACanada.org ou suivez-nous sur Twitter @FINCACanada.

