Une nouvelle recherche rassure et conseil les porteurs de lentilles de contact pendant la pandémie du coronavirus/COVID-19 ; cette recherche fournit des faits clairs et des conseils en matière d'hygiène





Cet article, examiné par des pairs et rédigé par des scientifiques renommés, insiste sur la nécessité du lavage des mains, et signale que le fait de porter des lunettes de vue ne réduit pas le risque d'infection

WATERLOO, Ontario, 13 avril 2020 /PRNewswire/ -- Afin de réagir rapidement en réponse aux idées reçues et aux fausses informations nuisibles, ainsi que pour les corriger, un nouvel article, examiné par des pairs et rédigé par cinq scientifiques oculaires parmi les plus éminents au monde, rassure les porteurs de lentilles de contact lors de la pandémie mondiale du coronavirus/COVID-19. Publié dans la revue Contact Lens & Anterior Eye, l'article intitulé « Pandémie du COVID-19 : considérations importantes pour les praticiens en contactologie » fournit cinq facteurs importants destinés à tous ceux qui utilisent des lentilles de contact ou des lunettes de vue :

Vous pouvez continuer de porter vos lentilles de contact . Il n'existe actuellement aucune preuve scientifique indiquant que les porteurs de lentilles de contact présenteraient un risque accru de contracter le COVID-19 par rapport aux porteurs de lunettes de vue. Veuillez consulter votre spécialiste en soins oculaires si vous avez des questions. De bonnes habitudes d'hygiène sont indispensables . Un lavage et un séchage des mains approfondis sont essentiels, ainsi qu'un port et un soin appropriés des lentilles de contact, en assurant une bonne hygiène de l'étui à lentilles de contact, et en nettoyant régulièrement les lunettes de vue avec du savon et de l'eau. Ces habitudes peuvent vous aider à rester en bonne santé et à l'écart du cabinet de votre médecin ou de l'hôpital. Les lunettes de vue ordinaires ne fournissent aucune protection . Aucune preuve scientifique ne soutient les rumeurs selon lesquelles les lunettes de vue de tous les jours offriraient une protection contre le COVID-19. Ne vous touchez pas le visage sans vous être lavé les mains au préalable . Indépendamment du fait que vous portiez des lentilles de contact, des lunettes de vue, ou que vous n'ayez besoin d'aucune correction, évitez de vous toucher le nez, la bouche et les yeux sans vous être lavé les mains, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Si vous êtes malades, arrêtez temporairement de porter vos lentilles de contact . Les porteurs de lentilles de contact qui sont malades devraient temporairement repasser au port de lunettes de vue. Vous pourrez utiliser à nouveau de nouvelles lentilles de contact ainsi qu'un nouvel étui à lentilles lorsque vous serez à nouveau en parfaite santé, et que vous aurez consulté votre spécialiste en soins oculaires.

Le 8 avril, les CDC ont publié une mise à jour des recommandations sur le port de lentilles de contact pendant la pandémie du COVID-19, qui vient appuyer encore davantage les conclusions clés de l'article intitulé Contact Lens & Anterior Eye (Lentilles de contact et chambre antérieure de l'oeil). Les CDC soulignent également que les lunettes de vue et lentilles de contact personnelles ne constituent pas un équipement de protection individuelle (EPI).

« Plusieurs millions de personnes se demandent en quoi le COVID-19 affecte les soins oculaires, notamment en raison du fait que près des deux tiers des adultes à travers le monde portent des lentilles de contact ou des lunettes de vue. Malheureusement, les fausses informations ne cessent de se répandre ces derniers jours. Notre objectif consiste à veiller à ce que les vérités soutenues par la science soient comprises et partagées, afin de remplacer la peur par des faits », a déclaré le Dr Lyndon Jones , directeur du Centre pour la recherche et l'éducation oculaire (CORE) à l'Université de Waterloo (Ontario, Canada), et auteur principal de l'article. « Nos conclusions indiquent que les lentilles de contact demeurent une forme de correction de la vision parfaitement appropriée pendant la pandémie du coronavirus, tant que les individus appliquent les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains, et qu'ils respectent les recommandations adéquates en matière de port et de soin. »

L'article complet inclut les conclusions de plus de 100 sources référencées. Il explore de multiples aspects de la santé oculaire pendant la pandémie, et inclut des conseils pratiques pour les professionnels des soins oculaires. L'article ainsi que d'autres sources relatives au port et au soin appropriés peuvent être téléchargés sur le site Web COVIDEyeFacts.org .

Ce nouvel examen basé sur la recherche vient compléter et étendre significativement les conseils du CORE concernant le lavage des mains et le port sécurisé des lentilles de contact, publiés au milieu du mois de mars 2020.

Le Dr Jones fait autorité dans le domaine des soins oculaires, ayant rédigé plus de 400 articles professionnels et référencés, et ayant donné plus de 1 000 conférences à travers le monde dans plus de 40 pays. En 2019, il a été désigné par Expertscape comme l'expert le plus publié dans le domaine de la recherche en contactologie .

Dans le cadre de la rédaction de l'article sur le COVID-19, le Dr Jones a été rejoint par quatre chercheurs, professeurs et cliniciens mondialement connus : le Dr Karen Walsh , leader d'équipe en éducation professionnelle et scientifique clinique au sein du CORE, le Dr Mark Willcox , directeur de recherche à l'École d'optométrie et de science de la vision de l'UNSW (Sydney), le Dr Philip Morgan , directeur d'Eurolens Research à l'Université de Manchester (Royaume-Uni), et le Dr Jason Nichols , vice-président associé de la recherche et professeur à l'Université d'Alabama à l'École d'optométrie de Birmingham (États-Unis) et éditeur en chef de la revue Contact Lens Spectrum.

À propos du CORE

Le Centre pour le recherche et l'éducation oculaire (Centre for Ocular Research & Education, CORE) a été créé en 1988 au sein de l' École d'optométrie et de science de la vision de l'Université de Waterloo. Au cours des trente dernières années, l'organisation a évolué en passant du statut d'organisation fonctionnant à trois personnes à celui d'un pôle florissant dédié à la recherche basique et appliquée, qui collabore avec des promoteurs, des agences et des universitaires dans les domaines des biosciences appliquées, de la recherche clinique et de l'éducation. Son indépendance sans compromis et ses résultats de la plus haute qualité s'inscrivent au coeur d'un grand nombre d'avancées parmi les plus importantes dans le domaine de la santé oculaire. Aujourd'hui, son équipe de 50 personnes dessert un ensemble de secteurs ophtalmologiques, notamment les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques oculaires, les technologies numériques et autres, en se focalisant sur le segment antérieur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur core.uwaterloo.ca .

