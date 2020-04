TekSavvy appelle le CRTC à offrir une aide d'urgence





Il faut prendre des mesures pour veiller à ce que les Canadiens aient accès à Internet pendant la crise de la COVID-19

CHATHAM, ON, le 13 avril 2020 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc., le plus important fournisseur de services Internet (FSI) indépendant au Canada, demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les centaines de milliers de Canadiens qui font appel à des FSI indépendants continuent d'avoir accès à ces services pendant la crise de la COVID-19.

Dans cette situation sans précédent, alors qu'ils travaillent et étudient chez eux, jamais autant de Canadiens ne se sont fiés à leur service Internet. En vertu de la structure actuelle des tarifs de gros, les FSI indépendants sont obligés de payer des frais majorés aux grandes entreprises de télécommunications canadiennes. Le jeudi 9 avril, la députée de Calgary-Nose Hill et contre-ministre responsable de l'industrie et du développement économique, l'honorable Michelle Rempel Garner, a demandé au gouvernement d'agir (communiqué de Mme Rempel Garner; en anglais seulement) pour protéger l'accès concurrentiel à Internet pour les Canadiens. Dans sa déclaration, elle demande que des mesures urgentes soient prises pour remédier aux conditions précaires qui mettent les FSI indépendants en péril au moment où les Canadiens ont le plus besoin de leurs services.

« Les FSI indépendants paient déjà des tarifs gonflés, mais les pressions exercées par la COVID-19 ont rendu nos coûts impossibles à assumer, a déclaré Andy Kaplan-Myrth, vice-président, Affaires réglementaires et Distributeurs à TekSavvy. Le gouvernement a la solution devant lui : le CRTC a déjà calculé des tarifs plus raisonnables dans sa décision d'août 2019. »

De plus, TekSavvy a demandé au CRTC d'enquêter sur les changements unilatéraux que les grands fournisseurs canadiens apportent aux processus réglementés de commande, d'installation et de réparation. Sans la surveillance du CRTC, ces fournisseurs pourraient accorder des avantages commerciaux indus à leurs services de détail en appliquant de façon inégale les procédures plus strictes liées à la COVID-19.

TekSavvy a toujours été en faveur de prix équitables pour les Canadiens. Maintenant que les Canadiens vivent cette période extraordinaire, TekSavvy demande au gouvernement et au CRTC de veiller à ce que l'équité et la stabilité soient maintenues pendant cette crise sanitaire. Pour ce faire, le gouvernement et le CRTC doivent adopter des mesures d'urgence afin de mettre en place de toute urgence les tarifs définitifs découlant de la décision d'août 2019 du CRTC pendant que se déroulent les processus d'appel, veillant ainsi à ce que les FSI indépendants puissent continuer de fournir des services aux Canadiens d'un océan à l'autre.

TekSavvy

TekSavvy est fière d'offrir des services de télécommunications fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham, en Ontario et à Gatineau, au Québec, TekSavvy est la plus grande entreprise de services de télécommunication indépendante au Canada, avec plus de 300 000 clients d'un océan à l'autre.

SOURCE TekSavvy Solutions Inc.

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :