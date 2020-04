Métaux Russel - Message aux actionnaires de la part de votre président et chef de la direction





TORONTO, le 13 avril 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (RUS - TSX)

Chers actionnaires,

Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise sanitaire mondiale sans précédent ainsi qu'à une guerre des prix provoquée par le cartel pétrolier. C'est en période difficile que nous en apprenons le plus sur nous-mêmes, puisque tout le monde se retrouve catapulté dans un rôle de leadership. Je suis fier de dire que toute notre équipe a relevé le défi. Je tiens à remercier la famille Russel, les travailleurs de la santé, nos élus, les fonctionnaires, le personnel de service et des épiceries, ainsi que beaucoup d'autres qui, tous les jours, font preuve d'altruisme en montant au front pour servir nos collectivités alors que nous luttons tous ensemble contre cette pandémie.

D'abord et avant tout, notre engagement et notre dévouement inébranlables à l'égard de la santé et de la sécurité de tous les membres de notre équipe Russel et de nos précieux partenaires ne changent pas. Il est encourageant de voir le leadership transparaître à tous les niveaux de notre organisation tandis que nous nous adaptons à la nouvelle réalité. La famille Russel fait la preuve de ce que nous avons toujours dit : notre personnel est vraiment notre atout le plus précieux et c'est ce qui nous différencie de nos pairs, tant aujourd'hui que demain. Nous pouvons être fiers de savoir que, pendant que nous composons avec cet environnement, notre culture demeure intacte pour préserver le bien-être de la famille Russel et, en fin de compte, de nos actionnaires.

Nous sommes considérés comme un service essentiel pour nos collectivités. Nos divisions poursuivent leurs activités dans tous les segments, alors que nos employés travaillent quotidiennement à domicile pour certains et dans nos installations pour d'autres. Votre entreprise dessert des secteurs essentiels comme les services publics, la défense, l'énergie, la construction et la production (y compris pour les soins de santé). Nous faisons partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement et nous contribuons grandement à la reprise au Canada et aux États-Unis.

Notre centre de service et nos distributeurs d'acier représentent la majeure partie de nos activités, tandis que le reste sert le secteur de l'énergie en Amérique du Nord. Le changement de cap soudain de l'Arabie saoudite et de la Russie, membres de l'OPEP, qui sont passés d'une production équilibrée à une augmentation de l'offre, a entraîné l'effondrement des prix du pétrole. Nous avons déjà connu une baisse de prix de l'énergie et notre structure d'exploitation flexible a prouvé sa valeur. Nous travaillons sans relâche pour continuer à avancer dans cet environnement hostile.

L'incertitude entourant l'effondrement des prix du pétrole et la pandémie constitue un défi. En période de ralentissement, nous avons prouvé notre capacité de générer de l'argent, ce qui solidifie notre bilan. Notre modèle fondé sur la gestion prudente des capitaux, la prise de décisions décentralisée et la rémunération au rendement nous permet de réagir rapidement afin de réduire les coûts d'exploitation en période de ralentissement. Nous avons commencé l'année 2020 en bonne posture financière et nous pouvons compter sur une base solide pour relever ces défis. Bien que nous soyons conscients des répercussions à court terme sur le cours de nos actions, sachez qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous restons déterminés à prioriser les gains à long terme pour nos actionnaires.

En mon nom personnel, je souhaite tous vous encourager à prendre d'importantes précautions pour assurer votre santé et le bien-être des gens qui vous entourent. Beaucoup d'anxiété et d'inquiétude affectent notre société tandis que le monde est confronté à une situation inédite, mais je suis convaincu que, tous ensemble, nous traverserons cette épreuve.

Prenez soin de vous et de votre santé!

(signé)

John G. Reid

Président et chef de la direction

Métaux Russel

Métaux Russel

Métaux Russel est l'une des plus importantes sociétés de distribution de produits de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments de la distribution des métaux : les centres de services, les produits pour le secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, sous différents noms, notamment Russel Metals, A.J. Forsyth, Acier Leroux, Acier Wirth, Alberta Industrial Metals, Apex Distribution, Apex Monarch, Apex Valve Services, Apex Western Fiberglass, Arrow Steel Processors, B&T Steel, Baldwin International, Color Steels, Comco Pipe & Supply, Couleur Aciers, DuBose Steel, EliteSupply Partners, Fedmet Tubulars, JMS Russel Metals, Leroux Steel, Mégantic Métal, Métaux Russel, Métaux Russel Produits Spécialisés, Milspec, Norton Metals, Pemco Steel, Pioneer Pipe, Russel Metals Processing, Russel Metals Specialty Products, Russel Metals Williams Bahcall, Spartan Energy Tubulars, Sunbelt Group, Triumph Tubular & Supply, Wirth Steel et York-Ennis.



Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.



Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel; le caractère cyclique de l'industrie des métaux; la baisse des dépenses en immobilisations dans le secteur de l'énergie; les pandémies et les épidémies; les changements climatiques; les réclamations de clients à l'égard des produits; une concurrence importante; les sources d'approvisionnement de métaux; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; les charges hors trésorerie au titre de la moins-value des actifs; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les acquisitions futures; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; les arrêts de travail; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les lois sur les émissions de carbone; les lois et les règlements en matière de santé et sécurité au travail; et les risques relatifs à nos actions ordinaires.



Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits précédemment, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.



Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à info@russelmetals.com, ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

SOURCE Russel Metals Inc.

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 07:30 et diffusé par :