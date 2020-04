La première centrale électrique à cycle combiné (CCPP) de Shanghai Electric est mise en service au Bangladesh





Ce projet, qui fait intervenir un générateur refroidi par air, augmentera la production électrique nationale de 640 millions kWh chaque année

SYLHET, Bangladesh, 13 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Shanghai Electric Group, premier fabricant et fournisseur mondial d'équipements industriels et de production d'électricité, a annoncé que sa première centrale électrique à cycle combiné (CCPP) au Bangladesh avait été mise en exploitation commerciale. Convertie à partir d'une installation à turbine à gaz à cycle simple de 150 MW, cette centrale électrique à cycle combiné de 225 MW à Sylhet doit répondre en permanence à la demande en électricité dans la partie orientale du Bangladesh.

Technologie revalorisée

La technologie CCPP revalorisée de la centrale permet une réduction des émissions, tout en garantissant une meilleure efficience thermique. Dotée d'un générateur refroidi par air GVPI de 100 MW, la centrale a été conçue pour fonctionner toute sa vie sans qu'il soit nécessaire de resouder ou de resserrer son noyau feuilleté : c'est là une réalisation importante, dès lors que la capacité de la centrale a été accrue de 90 MW avec moins d'exigences en termes de maintenance. Durant les huit années qui ont précédé cette revalorisation, la centrale a fourni 8,19 milliards kWh d'électricité au réseau national, et ce chiffre devrait augmenter de 640 millions kWh sur une base annuelle.

En exploitant sa technologie brevetée GVPI (Global Vacuum Pressure Impregnation) sur le générateur refroidi par air de 100 MW, Shanghai Electric a sensiblement amélioré de 33 % à 55 % l'efficience de l'application à cycle simple et ouvert de la centrale originale. Cette augmentation notable en termes d'efficience démontre la richesse du portefeuille des produits de Shanghai Electric et la robustesse de son programme de recherche et développement (R&D).

Partenariat avec le Power Development Board (PDB)

Ce projet de revalorisation a été entrepris dans le cadre d'un partenariat entre le Power Development Board (PDB), l'organisme régional de développement de l'électricité, et Shanghai Electric. C'est le quatrième projet EPC de la société au Bangladesh, lancé dans le cadre des Nouvelles routes de la soie. En 2010, après la centrale thermoélectrique de Barapukuria, la centrale électrique à cycle simple initiale de Sylhet était le deuxième projet EPC élaboré et construit par Shanghai Electric dans le pays.

La population de la classe moyenne et aisée du Bangladesh devrait augmenter pour atteindre 34 millions dans 33 villes d'ici à 2025, selon des estimations de Boston Consulting Group. Influencée par la croissance économique rapide et l'accroissement démographique de la classe moyenne et aisée, la demande en électricité a augmenté rapidement, et devrait atteindre 80 000 MW d'ici à 2040. La nouvelle capacité excédentaire de production devrait favoriser le développement économique et l'industrie.

Ce projet jouera également un rôle essentiel dans le développement social de la région. Shanghai Electric entend investir dans la région et recruter du personnel au sein de la communauté locale. La moitié de l'équipe du projet a été recrutée localement, avec près de 500 travailleurs locaux, et ce chiffre devrait augmenter pendant le pic de la période de construction.

« La mise à niveau de la technologie du turbogénérateur à gaz pour passer de systèmes à cycle simple et ouvert à un fonctionnement à cycle combiné requiert des compétences et un service dévoué, et nous avons acquis une solide expérience tout au long des 5 projets que nous avons mis en oeuvre au Bangladesh depuis 2002 », explique Wang Yi, ingénieur principal du projet Sylhet. « Nous regardons toujours vers l'avant pour anticiper les besoins des clients et améliorer la disponibilité, la fiabilité et l'efficience grâce à une solution sur mesure conçue pour différents marchés régionaux. »

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK : 2727, SSE : 601727) est principalement engagée dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements électriques et industriels. Elle se concentre principalement sur les activités liées aux énergies nouvelles, notamment la fabrication et la vente d'éoliennes et de composants d'éoliennes ainsi que d'équipements d'énergie nucléaire ; les activités liées aux énergies propres, notamment la fabrication et la vente d'équipements de production d'énergie thermique et d'équipements de transmission et de distribution d'électricité ; les équipements industriels, notamment la production et la vente d'ascenseurs et de moteurs électriques ; et l'industrie des services modernes, notamment la passation de contrats de construction de centrales électriques, de projets de transmission et de distribution d'électricité ainsi que d'autres activités.

Liens connexes

www.shanghai-electric.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1153915/Shanghai_Electric.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1137532/Shanghai_Electric_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 07:18 et diffusé par :