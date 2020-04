Celltrion complète le test de neutralisation sur les anticorps monoclonaux (mab) candidats pour le traitement de la COVID-19 par anticorps antiviraux





Le groupe Celltrion a annoncé aujourd'hui avoir réussi à sélectionner les anticorps candidats les plus puissants pour neutraliser le SRAS-CoV-2, le virus causant la COVID-19.

Grâce à un partenariat avec les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), Celltrion a initialement identifié et obtenu 300 types d'anticorps différents qui se lient à l'antigène du SRAS-CoV-2. Ces anticorps ont ensuite été sélectionnés en fonction de leur capacité à se fixer à la protéine spiculaire du virus. Celltrion a ensuite pu capturer un total de 38 anticorps neutralisants puissants, dont 14 anticorps neutralisants puissants contre le CoV-2 du SRAS.

Après la sélection des anticorps candidats présentant une forte capacité à neutraliser le CoV-2 du SRAS, Celltrion commencera le développement de la lignée cellulaire. Une fois cette étape franchie, Celltrion vise à lancer la production de masse de l'anticorps thérapeutique et, en collaboration avec le KCDC, Celltrion effectuera des tests d'efficacité et de toxicité sur des souris et des primates non humains.

Ki-Sung Kwon, chef de l'unité R&D de Celltrion, a déclaré : "Nous mobilisons toutes nos ressources et notre expertise pour surmonter cette crise sanitaire mondiale et sommes heureux d'avoir identifié ces anticorps plus tôt que prévu. Ces anticorps peuvent reconnaître de multiples épitopes, augmentant ainsi la probabilité de liaison d'antigènes non spécifiques. Étant donné le processus de développement accéléré de notre traitement antiviral à base d'anticorps, nous prévoyons de passer aux premiers essais cliniques sur l'homme en juillet. Nous sommes également sur la bonne voie avec le développement d'un "super anticorps" ou d'un "cocktail d'anticorps" et le lancement d'un kit de diagnostic rapide autotest au cours de l'été de cette année."

Notes aux rédacteurs :

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants, à des prix abordables, afin de promouvoir l'accès des patients aux thérapies de pointe. Ses produits sont fabriqués sur des sites de culture cellulaire de mammifères à la pointe de la technologie, conçus et construits conformément aux normes cGMP de la FDA américaine et aux directives de l'UE relatives aux BPF. Celltrion Healthcare met tout en oeuvre pour offrir des solutions économiques et de haute qualité grâce à son vaste réseau mondial réparti dans 110 pays différents. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

À propos du COVID-191

Les coronavirus (CoV) sont une famille de virus à l'origine de maladies qui vont du simple rhume à des maladies graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 est responsable de la maladie dite COVID-19. Cette nouvelle souche, découverte en 2019, est à l'origine de la pandémie en cours.

Les signes courants du COVID-19 sont notamment des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas graves, l'infection peut entraîner une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et finalement la mort.

Vous pourrez trouver des informations en temps réel sur l'épidémie sur le site de l'Organisation mondiale de la santé : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations relatives à nos performances commerciales et financières futures et à de futurs événements ou évolutions impliquant Celltrion/Celltrion Healthcare qui peuvent constituer des déclarations prospectives, en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Ces déclarations sont reconnaissables par des mots tels que « s'apprête à, espère, à venir, prévoit de, aspire à, doit être lancé, se prépare, après avoir acquis, pourrait, dans le but de, peut, une fois identifié, va, travailler à, est prévu, est mis à disposition, a le potentiel de », les variantes négatives ou autres variantes de ces termes, ainsi que des mots ou expressions similaires.

De plus, nos représentants peuvent faire des déclarations prospectives par voie orale. Ces déclarations se basent sur les attentes actuelles et un certain nombre d'hypothèses émises par la direction de Celltrion/Celltrion Healthcare, dont beaucoup échappent à son contrôle.

Les déclarations prospectives sont présentées pour permettre aux investisseurs potentiels de comprendre les convictions et opinions de la direction quant à l'avenir afin qu'ils puissent les utiliser comme facteur d'évaluation pour leurs investissements. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et il faut éviter de s'y fier indûment.

Ces déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques et incertitudes, connus et inconnus, pouvant faire en sorte que les performances réelles et les résultats financiers des périodes futures diffèrent sensiblement de toutes les estimations de performances ou de résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué se basent sur ce que la direction de Celltrion/Celltrion Healthcare considère comme des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Celltrion/Celltrion Healthcare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient se modifier, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Références

1 Coronavirus. Organisation mondiale de la santé. Disponible sur : https://www.who.int/health-topics/coronavirus Dernière consultation : avril 2020

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 avril 2020 à 06:35 et diffusé par :