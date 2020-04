CGTN : Retracer la progression de la pandémie du COVID-19

Alors que de plus en plus de pays prennent des mesures strictes pour stopper la propagation de la maladie, le CGTN retrace la progression du COVID-19 au cours des derniers mois. La découverte Depuis début décembre, la cause de la maladie des...

Depuis le 9 avril 2020, plus de 1.5 million de personnes dans le monde ont été atteint du COVID-19, et cela selon les données de l'Organisation mondial de la santé (OMS). En cette période critique, Hytera, en tant que principal fournisseur mondial de...