Hytera participe activement dans la lutte contre le COVID-19 en contribuant à éviter les contaminations croisées





Depuis le 9 avril 2020, plus de 1.5 million de personnes dans le monde ont été atteint du COVID-19, et cela selon les données de l'Organisation mondial de la santé (OMS). En cette période critique, Hytera, en tant que principal fournisseur mondial de réseaux de communication sans fil professionnels et privés, a adopté des mesures immédiates pour assurer des produits diversifiés sous forme de dons et de services de soutien aux pays et aux régions faisant face à l'épidémie du COVID-19. En outre, l'entreprise a demandé à son usine de production intelligente de passer à la production de masques. Effectivement, Hytera a fait don d'un million de masques pour, les Philippines, la Thaïlande, la Myanmar, la Russie, l'Afrique du Sud et pour d'autres pays.

Pour soutenir les efforts d'intervention d'urgence contre le COVID-19, Hytera a fait don de radios DMR à Chevra Hatzalah afin d'aider à protéger leurs volontaires à New York, l'épicentre national de la pandémie du COVID-19. En effet, Chevra Hatzalah est la plus grande organisation d'aide médicale d'urgence bénévoles (AMU) au monde, opérant dans 16 pays servant principalement les communautés juives.

L'une des valeurs de base des communications sans fil professionnelles et privées est d'assurer un soutien essentiel de communications, de commandement et de répartition aux gouvernements et aux organismes de première ligne pour aider à assurer la sécurité publique dans les situations de crise.

Au niveau mondial, les solutions commerciales d'Hytera ont été déployées dans plus de 120 pays et régions, et sont utilisées dans les communications privées pour la sécurité publique, les transports, le sauvetage en cas d'urgence et les services d'opérateur pour lutter contre le COVID-19. Actuellement, un grand nombre d'hôpitaux et d'autorités de police en Espagne, au Royaume-Uni, aux Philippines et en Corée luttent contre l'épidémie avec le soutien des solutions de communication d'Hytera. À Abou Dhabi, un couvre-feu a été mis en place dans le cadre des efforts de prévention durant l'épidémie. Il est à noter que la police s'est servi des radios multi-mode avancées d'Hytera pour permettre le contrôle des déplacements des personnes dans les espaces publiques.

De plus, Hytera autonomise les gens dans le but de gérer et de résoudre le chaos généré par l'épidémie du COVID-19, et accorde une protection pour éviter les contaminations croisées entre les agents de douanes menant des inspections frontalières, les responsables gouvernementaux discutant des programmes antiépidémiques et réalisant la supervision, la police surveillant les points de contrôle durant l'épidémie, les organismes de sauvetage déployant du matériel de prévention épidémique et le personnel médical en première ligne luttant contre la maladie.

En tant qu'entreprise manufacturière dotée de capacités de production intelligentes de renommée mondiale, depuis le 10 février, Hytera a rapidement tiré parti de ses avantages d'intégration intelligente de la production et de la chaîne d'approvisionnement dans le but de mettre en place trois lignes de production consacrées à la fabrication de masques.

Ainsi, et au-delà des efforts mentionnés ci-dessus, Hytera a également mis en place sa solution de prévention des pandémies qui met l'accent sur le soutien au contrôle des frontalières douanières, à la gestion des hôpitaux et aux inspections d'entreprises, qui seront de retour sur le marché aux alentours du 10 avril.

