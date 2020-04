Le Dragon et magnat du cinéma Vince Guzzo lance un service éphémère de diffusion vidéo en continu sur demande pour les Canadiens, dans le cadre de l'initiative #Restezàlamaison





À L'OCCASION DE SON LANCEMENT, LA NOUVELLE PLATEFORME DE GUZZO, QUI VOUS PERMET DE REGARDER DES FILMS QUAND VOUS LE VOULEZ, VOUS OFFRE GRATUITEMENT TROIS FILMS POUR LE LONG WEEK-END!

MONTRÉAL, le 11 avril 2020 /CNW/ - Vince Guzzo, président et chef de la direction des Cinémas Guzzo et « Dragon » à l'émission axée sur l'entrepreneuriat Dragons' Den, de la CBC, est heureux d'annoncer le lancement officiel de Cinémas Guzzo Streaming, une plateforme de vidéo sur demande payante. Le service sera offert en ligne, sans frais mensuels, en même temps que la Vidflex/Worldplay, à partir de midi (heure de l'Est) aujourd'hui. Il donnera progressivement accès aux plus récents films du monde entier.

« Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de Cinémas Guzzo Streaming dans le cadre de notre initiative #Restezàlamaison, a affirmé M. Guzzo. Notre objectif est d'adoucir un peu le confinement des personnes à la maison pendant la pandémie de COVID-19. Nous espérons que tout le monde restera en sécurité et en bonne santé, et je vous dis que nous allons traverser cette épreuve ensemble. #Nepaniquezpas. »

Des nouveautés aux oeuvres les plus mémorables, les films seront facilement accessibles en diffusion continue au cinemasguzzostreaming.com. Pour célébrer le lancement de ce service, les spectateurs auront accès gratuitement à trois films présélectionnés pendant le long week-end. Des films supplémentaires seront offerts à partir de 99 cents chacun, sans engagement mensuel.

À propos de Vince Guzzo

Vincenzo (Vince) Guzzo possède et exploite les Cinémas Guzzo, la plus grande chaîne de cinémas indépendants au Québec, qui compte dix cinémas dans la province. L'entrepreneur montréalais exploite également une chaîne de restaurants gastronomiques et une formidable entreprise de construction. En 2007, son épouse Maria et lui ont créé la Fondation Guzzo pour centraliser leurs activités philanthropiques, qui leur ont permis de recueillir des millions de dollars pour soutenir la recherche médicale visant à prévenir le cancer et à soutenir des initiatives en santé mentale. M. Guzzo est aussi juge à l'émission Dragons' Den de la CBC.

