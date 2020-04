Pandémie de la COVID-19 - Le premier ministre du Québec, François Legault, annonce la tenue d'enquêtes sur la situation au CHSLD privé Herron et ordonne une vérification immédiate de tous les CHSLD privés non conventionnés du Québec





QUÉBEC, le 11 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à faire le point sur la situation tragique au CHSLD privé non conventionné Herron, situé dans l'ouest de Montréal.

Vendredi soir, à 20 h, le ministère de la Santé et des Services sociaux a appris que, depuis le 13 mars, il y aurait eu 31 décès dans cette résidence qui comptait plus d'une centaine de lits. Pour l'instant, de ces 31 décès, au moins 5 étaient liés à la COVID-19.

Le premier ministre a expliqué que le 26 mars, un premier résident a été envoyé à l'Hôpital général juif. Il a été testé et plus tard confirmé comme porteur de la COVID-19. Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal a par la suite essayé de communiquer avec la résidence, mais la propriétaire de l'établissement a refusé de lui fournir l'information demandée. L'absence de réponse a mené le CIUSSS à visiter l'établissement privé le

29 mars. La résidence avait alors, en grande partie, été désertée par le personnel. Le CIUSSS a alors dépêché des équipes sur place pour prendre soin des résidents et cette présence se poursuit depuis. Le CIUSSS a finalement demandé une ordonnance de la Santé publique pour avoir accès aux informations, lesquelles ont été reçues hier soir.

Étant donné l'ampleur de ce drame, François Legault a annoncé que :

Dès aujourd'hui, des équipes de la santé publique du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux vont se rendre sur les lieux des autres établissements détenus par la même personne propriétaire du CHSLD privé Herron?;

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann , a aussi ordonné aujourd'hui même une vérification immédiate dans l'ensemble des 40 CHSLD privés non conventionnés?;

, a aussi ordonné aujourd'hui même une vérification immédiate dans l'ensemble des 40 CHSLD privés non conventionnés?; Des enquêtes de la santé publique du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux ont été déclenchées pour faire toute la lumière sur la situation?;

Les ministères de la Santé et des Services sociaux et de la Sécurité publique ont également demandé qu'une enquête policière soit déclenchée.

Tirer des leçons sur la façon dont nos aînés sont traités

Lorsque la crise de la COVID-19 sera derrière nous, le premier ministre a indiqué qu'il faudra tirer des leçons et réaliser des actions pour que nos aînés, qu'ils soient dans le réseau public ou privé, soient soignés dans la dignité au Québec.

«?On va d'abord gérer la crise, mais une fois la crise sous contrôle, il va falloir donner un grand coup de barre dans les CHSLD. Ça va prendre des résidences plus grandes, avec moins de résidents, mais plus de personnel. Je vous donne ma parole que la situation va changer?», a assuré le premier ministre.

Citation :

«?Ce n'est pas acceptable la façon dont on traite nos aînés au Québec. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il manque de personnel dans les CHSLD, que le personnel n'est pas assez bien payé, particulièrement au privé. On a ajouté des ressources au cours de la dernière année, mais je ne suis pas fier de voir ce qui se passe dans nos CHSLD, notamment à Herron. Il va falloir qu'on revoit toutes nos façons de faire. On doit ça à nos aînés. Je donne ma parole aux Québécois qu'à l'avenir, on va mieux s'occuper de nos aînés.?»

François Legault, premier ministre du Québec

«?La situation au CHSLD Herron est très préoccupante. Il y a aussi plusieurs enquêtes en cours. Des équipes sont en train de vérifier l'état des lieux à Herron, mais aussi dans tous les autres CHSLD privés du même type. Plus que jamais, la mission prioritaire pour tout le Québec, c'est de protéger nos personnes âgées, et en particulier les plus vulnérables. C'est un devoir moral.?»

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

En date du vendredi 10 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 12?292 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 778 personnes sont hospitalisées, dont 211 personnes aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'élève à 289 au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site Québec.ca/coronavirus.

Il est possible d'obtenir de l'information en utilisant la ligne coronavirus selon l'indicatif régional de votre localité :

418 644-4545



450 644-4545



514 644-4545



819 644-4545



1 877 644-4545 (sans frais)

Pour être à l'affût des mises à jour des données, suivez le compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 11 avril 2020 à 15:37 et diffusé par :