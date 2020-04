Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal fait le point sur la situation du CHSLD Herron





POINTE-CLAIRE, QC, le 11 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal (le CIUSSS) a tenu à faire le point sur la situation du CHSLD Herron, une résidence privée pour personnes âgées de Dorval. Plusieurs informations au sujet de la résidence ont été portées à l'attention du CIUSSS dans les dernières heures, ce qui l'a mené à communiquer avec les autorités policières afin qu'une enquête soit déclenchée.

Le 29 mars dernier, le CIUSSS est intervenu en soutien aux propriétaires du CHSLD Herron, dans le contexte de l'urgence sanitaire. Malgré cette situation, les propriétaires de la résidence n'ont pas collaboré pleinement, forçant le CIUSSS à les mettre en demeure à deux reprises et à leur transmettre une ordonnance de la Direction de la santé publique de Montréal le 8 avril dernier. Cette ordonnance, émise en vertu de l'article 106 de la Loi sur la santé publique, permet au CIUSSS d'ordonner toute mesure qu'il estime nécessaire pour empêcher que ne s'aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l'éliminer.

À la suite de l'ordonnance, le CIUSSS a pu débuter son analyse de la situation au CHSLD Herron. Dans les dernières heures, les vérifications ont permis de relever 31 décès à la résidence, et ce, depuis le 13 mars. De ces cas, cinq sont confirmés être liés à la COVID-19, incluant les deux cas déjà recensés. Cette situation est préoccupante et le CIUSSS désire faire toute la lumière sur les circonstances entourant ce nombre important de décès.

« Soyez assurés que nous prenons la situation du CHSLD Herron très au sérieux. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons demandé sa gestion provisoire et que nous avons contacté les autorités policières. Nous sommes conscients que c'est une situation difficile pour les résidents et leurs familles. Nous offrons toutes nos condoléances aux proches des résidents décédés. Nous nous engageons à faire toutes les vérifications nécessaires et à assurer une communication ouverte et constante avec les familles. Nos équipes sont dorénavant en place, pleinement opérationnelles et mobilisées afin d'assurer la sécurité et le bien-être des résidents » a affirmé Mme Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île de Montréal.

Le CIUSSS a établi des communications avec les familles des résidents, en fonction des informations transmises par les propriétaires. Nous mettons en place tous les efforts nécessaires les tenir informées de l'avancement de la situation. Par ailleurs, les familles peuvent contacter le CIUSSS en tout temps au 514-630-2123.

