Shanghai Electric : mise en service de sa première centrale à cycle combiné au Bangladesh





Le projet, qui met en oeuvre un générateur breveté refroidi par air, augmentera la production nationale d'électricité de 640 millions de kWh par an

SYLHET, Bangladesh, 11 avril 2020 /CNW/ - Shanghai Electric Group, le principal fabricant et fournisseur mondial d'équipements industriels et de production d'électricité, a annoncé aujourd'hui la mise en service commercial de sa première centrale à cycle combiné (CCPP) au Bangladesh. Aménagée à partir d'une centrale à turbine à gaz à cycle simple de 150 MW, la CCPP de Sylhet -- la centrale à cycle combiné de 225 MW -- devrait répondre en permanence à la demande d'électricité dans la région orientale du Bangladesh.

Technologie de pointe

La centrale, grâce à sa technologie CCPP perfectionnée, permet de réduire les émissions tout en assurant un meilleur rendement thermique. Dotée d'un générateur refroidi par air de 100 MW GVPI (imprégnation sous pression globale sous vide), la centrale est conçue pour fonctionner toute sa durée de vie sans qu'il soit nécessaire de rembobiner le noyau laminé (c'est-à-dire de l'amener à son régime de fonctionnement) ou de le resserrer. Cette avancée est appréciable, puisque la capacité de la centrale s'en trouve augmentée de 90 MW et qu'elle nécessite moins d'entretien. Au cours des huit années précédant sa modernisation, la centrale a fourni 8,19 milliards de kWh d'électricité au réseau national et, d'après les estimations, cette production devrait augmenter de 640 millions de kWh par an.

Ayant su conjuguer sa technologie brevetée GVPI avec le générateur de 100 MW refroidi par air, Shanghai Electric a nettement amélioré l'efficacité de la centrale d'origine, c'est-à-dire son application simple à cycle ouvert, de 33 % à 55 %. Ce gain d'efficace notable témoigne non seulement de l'étendue du portefeuille de produits de Shanghai Electric, mais aussi de la vigueur de son programme de recherche et développement (R-D).

Partenariat avec la Power Development Board (PDB)

Le projet de modernisation, entrepris en vertu d'un partenariat entre le PDB (commission pour le développement de l'équipement énergétique) de la région et Shanghai Electric, est le quatrième projet EPC (ingénierie, approvisionnement, construction) que la société a réalisé au Bangladesh dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route ». En 2010, après la centrale thermique de Barapukuria, la centrale initiale à cycle simple de Sylhet est le deuxième projet EPC réalisé par Shanghai Electric dans le pays.

Selon les estimations du Boston Consulting Group, la population constituée des classes moyennes et aisées (MAC) au Bangladesh devrait atteindre, d'ici 2025, 34 millions de personnes dans 33 villes. Soutenue par une croissance économique rapide et une population MAC en pleine expansion, la demande d'électricité a augmenté à un rythme rapide et devrait atteindre 80 000 MW d'ici 2040. En clair, la nouvelle capacité de production excédentaire devrait favoriser le développement économique et le secteur industriel.

D'autre part, le projet jouera un rôle vital dans le développement social de la région. En effet, fidèle à son engagement d'investir dans la collectivité locale et d'embaucher du personnel qui en est issu, Shanghai Electric a fait en sorte que l'équipe du projet est composée à moitié de résidents locaux, laquelle a employé près de 500 travailleurs locaux, et cet effectif devrait augmenter au cours de la période de pointe de la construction.

« Le rééquipement des turbogénérateurs à gaz, c'est-à-dire la reconversion de systèmes simples à cycle ouvert en une centrale à cycle combiné, exige des compétences et un service spécialisé. Nous avons acquis une solide expérience en la matière au fil des cinq projets menés au Bangladesh depuis 2002 », a déclaré Wang Yi, ingénieur en chef du projet Sylhet. « Portés toujours vers l'avenir, nous anticipons les besoins de nos clients et améliorons la disponibilité, la fiabilité et l'efficacité de notre offre en proposant des solutions sur mesure s'adressant à différents marchés régionaux. »

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (codes boursiers SEHK : 2727; SSE : 601727) est axée principalement sur la conception, la fabrication et la distribution d'équipements d'énergie électrique et industriels. Elle se spécialise surtout dans les nouvelles énergies, notamment la fabrication et la vente d'éoliennes et de leurs composants ainsi que d'équipement de production d'énergie nucléaire; les entreprises d'énergie propre, notamment la fabrication et la vente d'équipement de production d'énergie thermique et d'équipement de transport et de distribution d'énergie; l'équipement industriel, notamment la production et la vente d'ascenseurs et de moteurs électriques; l'industrie des services modernes, notamment la passation de marchés de construction d'énergie thermique et des projets de transport et de distribution, ainsi que d'autres activités.

