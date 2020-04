Tempête printanière au Maine - Des équipes d'Hydro-Québec envoyées en renfort





MONTREAL, le 11 avril 2020 /CNW Telbec/ - Près de 50 monteurs et contremaîtres se dirigent vers le Maine, aux États-Unis, où ils assisteront aux efforts déployés pour rétablir le service d'électricité. Dans cet état, la tempête printanière a laissé par endroits jusqu'à 30 centimètres de neige.

Hydro-Québec répond ainsi à la demande d'assistance de l'entreprise Central Maine Power, via le North Atlantic Mutual Assistance Group (NAMAG). Central Maine Power comptait ce matin plus de 140 000 clients en panne.

La santé et la sécurité de nos employés sont extrêmement importantes, et en raison de la situation liée au coronavirus, nous avons mis en place une série de mesures sécuritaires additionnelles pour que nos monteurs puissent exécuter leur travail en sécurité, notamment le respect d'une distance de deux mètres en tout temps, et chaque employé se déplacera seul en camion tout au long de la mission.

Les équipes déployées dans le cadre de cette mission aux États-Unis proviennent de plusieurs régions du Québec, principalement celles de Montréal, de la Montérégie et des Laurentides.

Nous remercions nos monteurs pour leur disponibilité au cours de ce congé pascal et leur sens d'entraide envers nos voisins.

