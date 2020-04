Cabinet du premier ministre - Invitation aux médias

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse au cours duquel la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, fera...

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a participé à une réunion des ministres de l'énergie du G20 en vidéoconférence et a publié la déclaration suivante : « La discussion d'aujourd'hui survient à...

Alors que la pandémie frappe de plein fouet les CHSLD, le gouvernement tenait une conférence de presse où peu de nouvelles mesures ont été annoncées. Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), l'urgence est de rehausser les...

Informée aujourd'hui de l'adoption prochaine, sans consultation formelle, d'un arrêté ministériel visant l'affectation de travailleuses et de travailleurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur vers les établissements de santé dans certaines...

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Ottawa (Ontario) Rencontres privées. 12 h 15 Le premier ministre prononcera un discours à la Chambre des communes sur le travail du gouvernement pour soutenir les Canadiens et limiter...