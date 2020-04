COVID-19 et CHSLD - Ce que ça prend, c'est un rehaussement des mesures de protection





MONTRÉAL, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie frappe de plein fouet les CHSLD, le gouvernement tenait une conférence de presse où peu de nouvelles mesures ont été annoncées. Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), l'urgence est de rehausser les mesures de protection du personnel.

Le gouvernement forcé de répondre à plusieurs demandes de la FSSS-CSN

Les pressions menées par la FSSS-CSN et ses syndicats forcent le gouvernement à répondre à plusieurs de ses demandes pour aider le personnel. C'est le cas de l'augmentation du personnel dans les CHSLD, de l'intensification du dépistage, de la fin du transfert d'usagers et de l'accès aux équipements de protection individuelle. Ces mesures, si elles sont appliquées immédiatement, permettront d'améliorer la situation et seront les bienvenus sur le terrain.

Une annonce qui a tardé

L'annonce gouvernementale confirme le fossé important entre le discours public du gouvernement et ce qui est fait sur le terrain par les employeurs du réseau. «?Si la mise en place d'une équipe de spécialistes peut permettre de s'assurer que les directives gouvernementales se répercutent enfin sur le terrain, tant mieux. Il y a urgence d'agir dès maintenant?!?», lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

«?Pour que les beaux jours reviennent, il va falloir tout faire pour assurer la protection du personnel. Les problèmes sont connus dans les CHSLD et les solutions le sont aussi. Cela fait des jours qu'on demande de rehausser les mesures de protection. Encore ce matin, avant cette annonce, le personnel des CHSLD n'avait pas accès aux masques N95. Il faut donner accès immédiatement aux équipements appropriés?!?», explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Hier, l'INSPQ a mis en ligne un avis sur les mesures pour les CHSLD qui recommande des mesures nettement insuffisantes. Il est non seulement primordial que tous les membres du personnel portent des masques de procédure, mais il faut aussi que le personnel étant en présence d'une personne sous investigation ou d'un cas confirmé porte systématiquement des masques N95, ce qui les protège contre une contamination par voie aérienne.

5 solutions d'urgence pour rétablir la situation dans les CHSLD

Pour parvenir à améliorer davantage la situation dans les CHSLD, la FSSS-CSN propose cinq mesures à mettre en place de manière urgente :

Rehausser immédiatement les mesures de protection dans les CHSLD, les soins à domicile et les centres d'hébergement privés au même niveau que dans les soins aigus. Nous savons que les décès liés à la COVID ont principalement lieu dans les CHSLD, à domicile et dans les résidences privées pour aîné-es, d'où l'urgence de rehausser les mesures de protection dans ces trois secteurs. À l'heure actuelle, non seulement il manque d'équipements de protection individuelle dans les CHSLD, mais les équipements disponibles ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Se mettre à l'écoute des travailleuses et travailleurs qui oeuvrent dans les CHSLD, les soins à domicile et les résidences privées pour aîné-es. De plus, les représentants patronaux doivent être plus à l'écoute aux tables de discussion pour offrir de meilleures conditions pour aider ceux et celles qui sont au front. Appliquer des mesures pour protéger les populations vulnérables en protégeant le personnel. Par exemple, l'employeur doit fournir les uniformes et procéder à leur entretien. Il faut suspendre les frais de stationnement pour l'ensemble des personnes salariées et mettre en place des alternatives de transport sécuritaire vers les milieux de travail. Transmettre les données des travailleuses et travailleurs de la santé infectées, ventilés par mission et titre d'emploi. Revoir les primes offertes au personnel. Les primes de 4 % et 8 % sont non seulement insuffisantes, mais elles sont aussi inéquitables et génèrent bien des préoccupations chez les anges gardiens. La CSN continue de demander une prime d'au moins 3 $ l'heure pour l'ensemble du personnel du réseau et 4 $ pour ceux et celles qui offrent une plus grande disponibilité.

