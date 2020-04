Empire State Building et iHeartMedia : nouveau coup de coeur avec un nouveau spectacle musique et lumière aux airs d'un bouquet de chansons emblématiques des Beatles





Le spectacle de lumières débutera le samedi 11 avril, à minuit

NEW YORK, 10 avril 2020 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) et iHeartMedia ont annoncé aujourd'hui une petite escapade pour New York, le temps d'une fin de semaine, soit un spectacle musique et lumière de minuit, d'inspiration rock, aux airs de « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (reprise) » et de « A Day in the Life » des Beatles, dont la première a lieu à minuit, les samedi 11 et dimanche 12 avril. Les chansons seront diffusées en direct par la station Q104.3 d'iHeartMedia, la référence new-yorkaise en rock classique (également disponible sur l'application iHeartRadio), tandis que les tours lumineuses de l'ESB, connues du monde entier, interpréteront un tout nouveau spectacle conçu et exécuté par son artiste éclairagiste résident, Marc Brickman. L'ESB et iHeartMedia vont donner ces prestations spéciales de minuit, toutes les fins de semaine, pendant que l'ordonnance de rester à domicile, sur place, est en vigueur.

« Beaucoup de gens ont besoin du repos, d'une occasion de chanter à haute voix et de se débarrasser du stress de la semaine », a observé Anthocyanes E. Malkin, PDG de la ESRT. « Nous encourageons toutes les personnes à domicile, les premiers intervenants et les gens du monde entier à regarder au-dehors et à se divertir ne serait-ce qu'un moment. »

En de pareils moments, il est vital que les New-Yorkais restent unis, se soutiennent et s'encouragent les uns les autres », a déclaré Tom Poleman, directeur en chef de la programmation chez iHeartMedia. « Nous sommes impatients d'offrir à notre ville résiliente de quoi se réjouir cette fin de semaine, en nous associant une fois de plus au plus célèbre immeuble de New York pour un spectacle musique et lumière synchronisé cette fois-ci sur les ondes de notre station de rock classique new-yorkaise, Q104.3. »

Outre le nouveau spectacle de lumières, l'ESB tiendra sa programmation du soir que voici :

Le battement de coeur de la ville de New York , un grand éclat dynamique gage de la solidarité et du soutien envers plus d'un million de personnes, dans 180 pays, touchées par la COVID-19

, un grand éclat dynamique gage de la solidarité et du soutien envers plus d'un million de personnes, dans 180 pays, touchées par la COVID-19 Le pétillant à chaque début d'heure aux couleurs des premiers intervenants , surtout en hommage aux travailleurs d'urgence sur le front du combat, de vrais héros : les couleurs, en l'occurrence, le jaune, le bleu, le rouge, le blanc, le vert et le gris désignant tes répartiteurs, les forces de l'ordre, les agents correctionnels, les pompiers, les ambulanciers et les militaires, tous membres de nos collectivités, qui risquent leur vie chaque jour au nom de nous tous

, surtout en hommage aux travailleurs d'urgence sur le front du combat, de vrais héros : les couleurs, en l'occurrence, le jaune, le bleu, le rouge, le blanc, le vert et le gris désignant tes répartiteurs, les forces de l'ordre, les agents correctionnels, les pompiers, les ambulanciers et les militaires, tous membres de nos collectivités, qui risquent leur vie chaque jour au nom de nous tous Spectacle musique et lumière, tous les soirs, à 21h00, aux airs de l' Empire State of Mind d'Alicia Keys , donné en association avec iHeartMedia et Z100 : chaque soir, Elvis Duran , de Z100, commencera le spectacle de lumières en saluant un héros sur la ligne de front et vous invite, ne l'oubliez pas, à vous joindre aux échanges en publiant une vidéo sur les médias sociaux sous les mots-clics #EmpireStateBuilding et #iHeartNewYork

, donné en association avec iHeartMedia et Z100 : chaque soir, , de Z100, commencera le spectacle de lumières en saluant un héros sur la ligne de front et vous invite, ne l'oubliez pas, à vous joindre aux échanges en publiant une vidéo sur les médias sociaux sous les mots-clics #EmpireStateBuilding et #iHeartNewYork Un point noir de cinq minutes, dès après le spectacle de 21h00, pour rappeler la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie par suite de la pandémie mondiale et honorer ceux et celles qui les pleurent

Les spectacles seront également diffusés en direct, via Earthcam https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building et sur les sites Facebook.com/Q1043 et Facebook.com/EmpireStateBuilding, au profit de tous.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan (depuis la base à l'antenne), l'Empire State Building, que détient la Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble au monde ». Avec de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les espaces publics et les équipements, l'Empire State Building a su attirer des locataires de premier ordre représentatifs d'un large éventail de secteurs dans le monde entier. L'Empire State Building, la destination touristique la plus populaire au monde, selon une étude réalisée par Uber, est aussi l'immeuble de prédilection aux États-Unis d'après un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Vous en saurez plus sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg.

À propos de la Empire State Realty Trust

La Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), importante fiducie de placement immobilier (FPI), possède, gère, exploite, acquiert et réaffecte des immeubles de bureaux et de commerce de détail à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, où se trouve notamment l'Empire State Building Building, « le plus célèbre immeuble au monde ». La société, établie à New York, dans l'État de New York, détient au 31 décembre 2019 un portefeuille immobilier locatif couvrant 938 000 mètres carrés, soit 873 000 mètres carrés dans 14 immeubles de bureaux, dont 9 à Manhattan, 3 dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et 2 dans le comté de Westchester, de l'État de New York, et environ 65 000 mètres carrés dans le commerce de détail.??

À propos d'iHeartMedia New York

iHeartMedia New York détient et exploite les stations WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM et WOR-AM. iHeartMedia (NASDAQ : IHRT) est la société audio numéro un des États-Unis, touchant chaque mois neuf Américains sur dix et dont l'auditoire mensuel, chiffré à 250 millions d'auditeurs, lui confère une portée plus grande que toute autre société de médias aux États-Unis. Sa position dominante dans le secteur audio se décline sur de nombreuses plateformes, dont 850 stations de radiodiffusion en direct englobant 150 marchés, une radio numérique via son service numérique iHeartRadio disponible sur plus de 250 plateformes et 2 000 périphériques, par l'intermédiaire de ses influenceurs à l'antenne, des réseaux sociaux, des événements musicaux emblématiques de marque en direct et des ballados étant l'éditeur commercial numéro un de balladodiffusions. iHeartMedia mène également l'industrie audio en matière d'analytique, de ciblage et d'attribution pour le compte de ses partenaires commerciaux, et ce, grâce à son produit SmartAudio, ayant su mettre à profit les données provenant de son immense base de consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iHeartMedia.com.

