Pandémie de la COVID-19 - «?Les beaux jours s'en viennent.?» - François Legault

QUÉBEC, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - «?Les beaux jours s'en viennent. Tranquillement, le Québec va renaître. Comme la nature au printemps?», a adressé le premier ministre, François Legault, aux Québécois, à la veille du congé de Pâques.

Bien conscient que d'énormes sacrifices économiques ont été faits au cours des dernières semaines et que rien ne sera plus tout à fait pareil désormais, François Legault a partagé sa fierté à l'égard du peuple québécois, qui a su démontrer que rien ne peut l'arrêter. «?Nos vies ont changé. Toutes nos habitudes ont été bousculées. On a fait ça pour protéger nos plus vulnérables et ça nous honore comme peuple. On peut être fiers de nous?», a lancé le premier ministre.

M. Legault a indiqué que bientôt, le gouvernement commencera, avec beaucoup de prudence et d'intelligence, à repartir l'économie pour que les Québécois recommencent à vivre plus normalement. D'ici là, il est important de garder ses distances avec les autres, notamment avec les personnes de 70 ans et plus, et de ne pas se rassembler à Pâques.

Mission prioritaire : nos personnes âgées

François Legault a assuré que la situation dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés est sa mission prioritaire. Avec sept CHSLD et trois résidences privées pour aînés où la situation est critique, tout est mis en oeuvre pour bonifier les équipes sur place en affectant des médecins, infirmières, bénéficiaires et autres professionnels auprès de ces milieux de vie.

D'ailleurs, cet après-midi, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, seront accompagnées du Dr Quoc Dinh Nguyen, médecin gériatre-interniste et épidémiologiste spécialisé en vieillissement au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, pour annoncer qu'une équipe spécialisée dans les soins aux personnes âgées sera en contact étroit avec les intervenants sur le terrain pour, notamment, les soutenir dans la mise en oeuvre des bonnes pratiques et du dépistage ainsi que dans l'organisation du travail en CHSLD et dans les autres milieux de vie.

Signes de stabilisation au Québec

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre s'est dit confiant à la suite des plus récents résultats enregistrés par le Québec dans sa lutte contre la COVID-19. En effet, la situation continue de se stabiliser en ce qui a trait aux hospitalisations. D'ailleurs, selon le plus récent bilan, on dénombrait dix hospitalisations aux soins intensifs de moins qu'il y a 24 heures.

Évidemment, il faudra s'assurer que les tendances se maintiennent au cours des prochains jours, mais tout indique que grâce à nos efforts collectifs, le Québec semble arriver en haut de la vague. «?Si tout continue de bien aller, on va pouvoir passer à une autre étape?», a souligné François Legault.

M. Legault a remercié à nouveau nos anges gardiens, qui ont déjà soigné et guéri des centaines de Québécois de tous les milieux. «?On a sauvé des vies, des riches comme des pauvres. C'est ça, la beauté de notre réseau public de santé?», a mentionné le premier ministre.

Citation :

«?Je veux qu'on regarde le chemin qu'on a parcouru au cours des dernières semaines. Tout ce qu'on a fait, tellement vite. Je suis tellement fier des Québécois. Dans les prochaines semaines, on va continuer de se battre. Les Québécois savent qu'au mois de janvier, quand il fait -30oC, ou quand il neige au mois d'avril, qu'il va y avoir éventuellement un printemps. On sait que le beau temps va arriver. Tranquillement, le Québec va renaître.?»

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

En date du jeudi 9 avril 2020, à 18 h, il y a au Québec 11?677 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19.

Actuellement, 733 personnes sont hospitalisées, dont 186 personnes aux soins intensifs, une diminution de 10.

Le bilan des décès s'élève à 241 au Québec.

