L'Association générale étudiante du Cégep régional de Lanaudière à L'Assomption (AGECRLA) devient la première association étudiante collégiale à offrir un service de Télémédecine avec Plan Major

Newmont Corporation (Newmont ou la Société) a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds de 20 millions USD pour aider les communautés d'accueil, les gouvernements et les employés à combattre la pandémie de COVID-19. Le Newmont Global Community...

Depuis le lancement de son Fonds d'urgence COVID-19 le 25 mars dernier, Centraide du Grand Montréal aide les organismes communautaires de première ligne à faire face à la crise et leur donne les moyens et les outils pour intervenir le plus rapidement...