La Chambre de commerce du Montréal métropolitain rend hommage aux entreprises et travailleurs des secteurs économiques essentiels





MONTRÉAL, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à rendre hommage aux entreprises et travailleurs qui sont à l'oeuvre au quotidien en cette période de pandémie pour fournir des services essentiels à la population de façon efficace et sécuritaire.

« Dans quelques jours, cela fera trois semaines que le premier ministre François Legault a décrété l'arrêt de toutes les activités non essentielles au Québec. Cette semaine, il a fallu étendre cet arrêt jusqu'au 4 mai. Cet arrêt forcé pour des raisons sanitaires incontournables crée un choc économique brutal. Aujourd'hui, la Chambre souhaite souligner la réactivité et la capacité d'innovation du milieu des affaires, qui a su s'adapter en quelques jours à une situation extrêmement difficile », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les entreprises ont dû revoir presque instantanément leurs modes de travail pour maintenir des emplois. Elles se sont converties en quelques heures au télétravail et au commerce en ligne. Elles ont été très nombreuses à répondre à l'appel des gouvernements pour fournir du matériel médical ou de première nécessité. Bravo à tous ces travailleurs qui se sont ajustés et qui se mobilisent pour assurer la continuité des activités », a ajouté M. Leblanc.

« Nous devrons toujours nous souvenir que les entreprises et les travailleurs de la chaîne alimentaire ont maintenu le fort, et que les organismes voués à la mobilité ont continué d'assurer le transport des personnes. Bravo à tous les commerçants qui ont rapidement instauré des mesures pour protéger leurs employés et leurs clients. Merci aux travailleurs qui oeuvrent sans relâche pour permettre aux millions de Québécois de continuer de se déplacer et de s'approvisionner en toute sécurité », a poursuivi Michel Leblanc.

« Il faut souligner le rôle crucial joué au quotidien par les employés du Port de Montréal, la contribution essentielle des camionneurs, des livreurs et des travailleurs du rail au maintien des activités. Sans une chaîne logistique fonctionnelle, aucun service essentiel ne serait possible », a souligné M. Leblanc.

« Nous devons aussi beaucoup aux institutions bancaires, qui sont mobilisées pour rendre accessibles les aides gouvernementales. Les accommodements proposés par ces institutions, combinés à l'action rapide des gouvernements, contribuent à donner de l'oxygène aux entreprises et travailleurs qui ont de la difficulté à s'acquitter de leurs obligations », a mentionné Michel Leblanc.

« Les compagnies de télécommunication ont fait face au défi de maintenir la stabilité de leur réseau pour répondre à la demande des travailleurs forcés au télétravail. Les fournisseurs de services Internet et de téléphonie ont fait preuve de solidarité en offrant un accès illimité aux données à leurs utilisateurs sans frais supplémentaires ainsi que les interurbains gratuits au Canada », a soutenu M. Leblanc.

« Cette collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les fournisseurs de services essentiels restera l'une des clés de notre réussite collective dans cette crise. Nous sommes extrêmement fiers de la mobilisation du milieu des affaires », a conclu Michel Leblanc.

