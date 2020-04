Canoe Financial fait l'acquisition de Fiera Investissements





CALGARY, Alberta, 10 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe Financial ») et Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital ») et sa filiale en propriété exclusive, Fiera Investissements S.E.C. (« Fiera Investissements »), ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une entente aux termes de laquelle Canoe Financial fera l'acquisition des droits de gestion de la totalité des organismes de placement collectif offerts aux investisseurs individuels de Fiera Investissements énumérés ci-après (les « OPC »), ce qui représente des actifs d'une valeur d'environ 1,14 milliard de dollars. La clôture de l'opération devrait avoir lieu vers la fin du deuxième trimestre de 2020, sous réserve de l'obtention de l'ensemble des approbations nécessaires.



« Nous sommes très heureux de faire l'acquisition de la gamme d'OPC de grande qualité de Fiera Capital, et nous sommes impatients de continuer d'offrir à leurs investisseurs une gestion de portefeuille active primée de premier plan », a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction de Canoe Financial. « Cette opération proposée s'inscrit dans notre partenariat continu avec Fiera Capital, lequel a profité non seulement à nos entreprises respectives, mais également et surtout à nos investisseurs. »

La réalisation de cette opération aura pour conséquence d'accroître l'envergure de Canoe Financial, ce qui améliorera les efficiences et apportera d'autres avantages à l'ensemble des investisseurs de Canoe Financial. La stratégie à long terme de Canoe Financial consiste à faire croître les actifs sous gestion tant de manière organique qu'au moyen d'acquisitions. L'ajout des actifs du fonds de Fiera Investissements fera passer le total des actifs sous gestion de Canoe Financial à environ 6,6 milliards de dollars.

« Cette transaction permettra à Fiera Capital d'élargir son partenariat actuel avec Canoe Financial en misant sur la combinaison de la force du réseau de distribution de Canoe Financial sur le marché canadien d'investisseurs de détail et de l'excellence de Fiera Capital en matière de gestion de placement », a déclaré Jean?Phillippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital. « Canoe Financial est l'une des entités qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur des fonds communs de placement au Canada, avec plus de 5,45 milliards de dollars en actifs répartis dans une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés, et nous sommes très heureux de mettre en valeur notre relation avec ce partenaire stratégique de longue date. »

L'opération proposée est conditionnelle à l'obtention de l'ensemble des approbations nécessaires des autorités de réglementation et de l'approbation des porteurs de titres des OPC. À la réalisation de l'opération proposée et sous réserve de l'obtention de l'ensemble des approbations nécessaires, Canoe Financial deviendra le fiduciaire, le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des OPC, comme il est décrit ci?après, et l'ensemble des OPC changeront de dénomination pour être prorogés sous la bannière de Canoe Financial. De plus, les OPC seront fusionnés avec des organismes de placement collectif gérés par Canoe Financial, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres des OPC et de certains des organismes de placement collectif de Canoe Financial.

Dénomination de l'OPC Modifications proposées Fonds Fiera équilibré intrinsèque enregistré

(qui sera renommé Fonds équilibré intrinsèque enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif mondial équilibré Canoe Fonds Fiera obligations canadiennes

(qui sera renommé Fonds d'obligations canadiennes Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'obligations avantage Canoe, qui se compose de la Catégorie d'obligations avantage Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Loomis Sayles diversifié mondial obligations de sociétés

(qui sera renommé Fonds diversifié mondial d'obligations de sociétés Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds mondial de revenu Canoe Fonds Fiera actions privilégiées canadiennes enregistré

(qui sera renommé Fonds d'actions privilégiées canadiennes enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe, un nouveau Fonds de catégorie portefeuille Canoe, qui se compose de la Catégorie d'actions privilégiées Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera dividendes canadiens enregistré

(qui sera renommé Fonds de dividendes canadiens enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds de revenu à prime Canoe Fonds Fiera dividendes américains enregistré

(qui sera renommé Fonds de dividendes américains enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Oakmark actions américaines enregistré

(qui sera renommé Fonds d'actions américaines enregistré Canoe)



Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera équilibré stratégique enregistré

(qui sera renommé Fonds équilibré stratégique enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe, qui se compose de la Catégorie nord?américaine de revenu mensuel Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Fonds Fiera actions mondiales de base enregistré

(qui sera renommé Fonds d'actions mondiales de base enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds d'actions mondiales Canoe Fonds Oakmark actions internationales enregistré

(qui sera renommé Fonds d'actions internationales enregistré Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif d'actions internationales Canoe Fonds Loomis Sayles revenu mensuel stratégique

(qui sera renommé Fonds de revenu mensuel stratégique Canoe) Changement de fiduciaire et de gestionnaire de fonds d'investissement

Fusion avec le Fonds mondial de revenu Canoe Catégorie Fiera équilibrée intrinsèque

(qui sera renommée Catégorie équilibrée intrinsèque Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif mondial équilibré Canoe Catégorie Fiera obligations canadiennes

(qui sera renommée Catégorie d'obligations canadiennes Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'obligations avantage Canoe, qui se compose de la Catégorie d'obligations avantage Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Loomis Sayles diversifiée mondiale obligations de sociétés

(qui sera renommée Catégorie diversifiée mondiale d'obligations de sociétés Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille mondiale de revenu Canoe, qui se compose de la Catégorie mondiale de revenu Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera actions privilégiées canadiennes

(qui sera renommée Catégorie d'actions privilégiées canadiennes Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe, un nouveau Fonds Catégorie Portefeuille Canoe, qui se compose de la Catégorie Actions privilégiées Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera dividendes canadiens

(qui sera renommée Catégorie de dividendes canadiens Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds de revenu à prime Canoe Catégorie Fiera dividendes américains

(qui sera renommée Catégorie de dividendes américains Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Oakmark actions américaines

(qui sera renommée Catégorie d'actions américaines Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille défensive d'actions américaines Canoe, qui se compose de la Catégorie défensive d'actions américaines Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera équilibrée stratégique

(qui sera renommée Catégorie équilibrée stratégique Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille nord-américaine de revenu mensuel Canoe, qui se compose de la Catégorie nord?américaine de revenu mensuel Canoe et de parts du Fonds de fiducie Canoe Catégorie Fiera actions mondiales de base

(qui sera renommée Catégorie d'actions mondiales de base Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds d'actions mondiales Canoe Catégorie Oakmark actions internationales

(qui sera renommée Catégorie d'actions internationales Canoe) Changement de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds défensif d'actions internationales Canoe

Une description des modifications sera présentée dans des documents concernant l'assemblée qui seront envoyés par la poste aux porteurs de titres des OPC et de certains fonds Canoe. De plus amples renseignements sur l'acquisition proposée sont donnés dans le communiqué de Fiera Capital diffusé aujourd'hui et affiché sur le site Web www.sedar.com.

À propos de Canoe Financial

Canoe Financial est l'une des sociétés de fonds commun de placement indépendantes qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d'une valeur supérieure à 5,45 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital?investissement du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe Financial a une présence importante au Canada, comptant des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 169,7 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2019. La société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseiller aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR, à www.sedar.com.

À propos de Fiera Investissements S.E.C.

Fiera Investissements est un gestionnaire de fonds d'investissement indépendant qui offre des solutions d'investissement innovantes axées sur la croissance du capital et le revenu aux investisseurs canadiens. Bénéficiant de partenariats stratégiques avec des gestionnaires de portefeuille reconnus à l'échelle mondiale, les fonds communs de placement offerts par Fiera Investissements emploient des stratégies d'investissement éprouvées et de calibre mondial afin d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Fiera Investissements est une filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital.

Relations avec les investisseurs

1-877-434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com

Un placement dans des fonds d'investissement peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l'épargne visant la vente de titres, ou comme la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Une telle offre ne peut être présentée qu'au moyen d'un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; il y aurait lieu de lire attentivement ces documents avant d'effectuer un placement. Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir des précisions et connaître les facteurs de risque relatifs à certaines stratégies et divers produits de placement.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de Canoe Financial à l'égard de résultats ou d'événements futurs. Les termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « viser », « prévoir », « potentiel », « continuer » et les autres expressions similaires servent à désigner ces énoncés prospectifs. De plus, tout énoncé concernant un rendement, des stratégies, des perspectives, des mesures ou des plans futurs constitue également un énoncé prospectif. Les prévisions du marché et les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, le rendement, les événements, les activités et les réalisations réels et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comportent d'importants risques et incertitudes; les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'évolution de la conjoncture générale et des conditions du marché, ainsi que d'autres facteurs de risque. Même si les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses que Canoe Financial estime raisonnables, nous ne pouvons pas garantir que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date actuelle, et nous ne nous engageons nullement à les mettre à jour ou à les réviser afin de rendre compte de nouveaux événements ou circonstances.

