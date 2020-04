Déclaration de la ministre Qualtrough au sujet de l'approche inclusive du Canada concernant les personnes en situation de handicap dans sa réponse à la COVID-19





GATINEAU, QC, le 10 avril 2020 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Dès l'apparition de la COVID?19, le gouvernement du Canada a pris des mesures substantielles pour freiner la propagation de ce virus et en réduire les répercussions sur la santé des Canadiens et sur notre économie.

Nous reconnaissons que certains groupes de Canadiens sont particulièrement touchés, et ce, de manière disproportionnée par cette pandémie, surtout les Canadiens en situation de handicap. Des conditions médicales sous-jacentes font en sorte que certaines personnes en situation de handicap sont plus à risque de graves complications liées à la COVID?19. D'autres doivent faire face à de la discrimination et à des obstacles dans l'accès à l'information, aux services sociaux et aux soins de santé. Pour d'autres, le besoin d'auto-isolement et de distanciation physique crée un défi supplémentaire.

Nous continuons à lutter contre la COVID-19, et notre priorité demeure d'aider les personnes en situation de handicap à maintenir leur santé, leur sécurité et leur dignité. Cela se fera notamment par l'entremise de voies de communication plus officielles et de points de contact auprès de la communauté des personnes en situation de handicap.

Pour cette raison, nous mettons sur pied le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap, composé d'experts de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce groupe fournira des conseils sur les expériences vécues des personnes en situation de handicap pendant la crise; les enjeux, les défis et les lacunes systémiques qui touchent particulièrement les personnes en situation de handicap; et les stratégies et mesures à adopter. Plus précisément, le groupe se concentrera sur l'égalité d'accès aux soins de santé et au soutien, l'accès à l'information et aux communications, la santé mentale et l'isolement social, de même que l'emploi et le soutien au revenu.

Dès le début, notre gouvernement travaille dur pour s'assurer que les intérêts et les besoins des personnes en situation de handicap sont pris en compte dans ses décisions et les mesures qui sont adoptées en réponse à la COVID?19. Nous avons appliqué le point de vue des personnes en situation de handicap à la prise de décision et nous avons consulté les organismes d'aide aux personnes en situation de handicap et les autres intervenants. Nous collaborons également avec les autres échelons du gouvernement. Nous faisons des progrès dans l'accessibilité des annonces publiques et les communications du gouvernement du Canada.

Mais nous savons qu'il reste beaucoup à faire.

Nous avons entendu les préoccupations des personnes en situation de handicap et des organisations qui les aident, de même que leurs recommandations visant à assurer une approche inclusive pour les personnes handicapées pendant la pandémie.

Vous pouvez avoir la certitude que nous soutenons les Canadiens pendant cette crise. Le gouvernement est très clair dans son engagement en faveur des droits de tous les citoyens et de la valeur de chaque vie, y compris le droit à un accès égal aux traitements et aux soins médicaux. Cela s'harmonise avec la résolution du gouvernement concernant le principe « rien sans nous » et est en phase avec les principes et les objectifs de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et de la Loi canadienne sur l'accessibilité. »

Produit connexe

Document d'information : Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap

Liens connexes

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID?19

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 10 avril 2020 à 12:11 et diffusé par :