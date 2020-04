Groupe Bugatti se mobilise et lance une initiative pour soutenir les banques alimentaires





« Personne ne devrait avoir à souffrir de ne pas manger à sa faim... »

BOISBRIAND, QC, le 10 avril 2020 /CNW Telbec/ - Personne ne devrait avoir à souffrir de ne pas manger à sa faim. En cette période de crise sans précédent, l'équipe de Groupe Bugatti est touchée par l'appel des banques alimentaires du Québec et de partout au Canada. La crise sanitaire de la COVID-19 rend les services de ces organismes phares encore plus essentiels, bien que pour plusieurs, les services soient plus difficiles à offrir en ce moment.

Groupe Bugatti lance donc aujourd'hui la collection de sacs et accessoires #cavabienaller, en soutien à deux organismes qui favorisent la sécurité alimentaire pour tous. L'initiative est simple, 1 sac = 1 don ! Pour chaque achat d'un item de la collection #cavabienaller sur notre site web sacsmode.com ou sur bfashionbags.com, un don représentant jusqu'à 50% du total de votre facture sera remis à l'organisme La cantine pour tous au Québec et à Banques alimentaires Canada dans le reste du Canada.

Achetez un sac pour vous, faites-le envoyer à une personne qui vous est chère, achetez-le pour un(e) travailleur(e) des services essentiels de votre entourage, pour dire merci d'être là, merci d'être solidaire, pour dire #cavabienaller. Achetez un item de la collection et soutenez les efforts de La cantine pour tous et de Banques alimentaires Canada. Nous traversons cette crise sanitaire tous ensemble, en restant unis.

Les sacs et accessoires de la collection #cavabienaller sont disponibles sur sacsmode.com et sur Bfashionbags.com. La livraison de tous les items de la collection est gratuite et les commandes sont préparées par nos équipes, rigoureusement et de façon sécuritaire.

5000 sacs de transport offerts gratuitement aux hôpitaux

Dans la foulée des initiatives pour garder notre personnel soignant en santé, Le Groupe Bugatti a offert cette semaine, 5000 sacs de transport dans les unités de soins de la COVID-19 de la Cité de la santé, de l'Hôpital Juif de Montréal et de Sainte-Justine. Ces sacs destinés à permettre aux travailleurs de la santé de transporter leurs vêtements de l'hôpital à la maison en toute sécurité, pour être nettoyés, ont été livrés gracieusement par UPS.

SOURCE Le Groupe Bugatti

Communiqué envoyé le 10 avril 2020 à 11:37 et diffusé par :